الخطوط السعودية تتصدر تصنيف "يوجوف" كأفضل العلامات التجارية 2021
تتويجًا لجهودها التي استهدفت التطوير المستمر لمنظومة خدماتها ومنتجاتها
تصدرت الخطوط السعودية تصنيف شركة يوجوف "YouGov" المتخصصة في الأبحاث التسويقية كأفضل العلامات التجارية لعام 2021م في المملكة، محققة قفزة في التصنيف خلال السنوات الثلاث الماضية من المركز الثامن، ثم صعدت بشكل تدريجي في تصنيف السنتين الماضيتين وصولاً إلى المركز الأول في العام الحالي.
وحصلت "السعودية" على هذا الاستحقاق تتويجًا لجهودها التي استهدفت التطوير المستمر لمنظومة خدماتها ومنتجاتها، كما أنه يُعد امتدادًا لنيلها العديد من الجوائز كجائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم لعام 2021م" ضمن جوائز شركة "سكاي تراكس"، إلى جانب تصنيف الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية من "APEX"، وعلى التصنيف الماسي لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً من "APEX" المدعوم من "SIMPLIFLYING".
وتتضمن قائمة أفضل العلامات التجارية عام 2021م في المملكة - التي تصدرتها "السعودية" ضمن تصنيف "YouGov" - العديد من الشركات والعلامات التجارية العالمية الكبرى في مختلف المجالات.
الخطوط السعودية تتصدر تصنيف "يوجوف" كأفضل العلامات التجارية 2021
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-11-21
تصدرت الخطوط السعودية تصنيف شركة يوجوف "YouGov" المتخصصة في الأبحاث التسويقية كأفضل العلامات التجارية لعام 2021م في المملكة، محققة قفزة في التصنيف خلال السنوات الثلاث الماضية من المركز الثامن، ثم صعدت بشكل تدريجي في تصنيف السنتين الماضيتين وصولاً إلى المركز الأول في العام الحالي.
وحصلت "السعودية" على هذا الاستحقاق تتويجًا لجهودها التي استهدفت التطوير المستمر لمنظومة خدماتها ومنتجاتها، كما أنه يُعد امتدادًا لنيلها العديد من الجوائز كجائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم لعام 2021م" ضمن جوائز شركة "سكاي تراكس"، إلى جانب تصنيف الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية من "APEX"، وعلى التصنيف الماسي لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً من "APEX" المدعوم من "SIMPLIFLYING".
وتتضمن قائمة أفضل العلامات التجارية عام 2021م في المملكة - التي تصدرتها "السعودية" ضمن تصنيف "YouGov" - العديد من الشركات والعلامات التجارية العالمية الكبرى في مختلف المجالات.
21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
05:34 PM
اخر تعديل
21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
08:16 PM
الخطوط السعودية تتصدر تصنيف "يوجوف" كأفضل العلامات التجارية 2021
تتويجًا لجهودها التي استهدفت التطوير المستمر لمنظومة خدماتها ومنتجاتها
تصدرت الخطوط السعودية تصنيف شركة يوجوف "YouGov" المتخصصة في الأبحاث التسويقية كأفضل العلامات التجارية لعام 2021م في المملكة، محققة قفزة في التصنيف خلال السنوات الثلاث الماضية من المركز الثامن، ثم صعدت بشكل تدريجي في تصنيف السنتين الماضيتين وصولاً إلى المركز الأول في العام الحالي.
وحصلت "السعودية" على هذا الاستحقاق تتويجًا لجهودها التي استهدفت التطوير المستمر لمنظومة خدماتها ومنتجاتها، كما أنه يُعد امتدادًا لنيلها العديد من الجوائز كجائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم لعام 2021م" ضمن جوائز شركة "سكاي تراكس"، إلى جانب تصنيف الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية من "APEX"، وعلى التصنيف الماسي لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً من "APEX" المدعوم من "SIMPLIFLYING".
وتتضمن قائمة أفضل العلامات التجارية عام 2021م في المملكة - التي تصدرتها "السعودية" ضمن تصنيف "YouGov" - العديد من الشركات والعلامات التجارية العالمية الكبرى في مختلف المجالات.