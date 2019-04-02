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محافظ القطيف: زيارة الملك للمنطقة الشرقية تاريخية لما تحمله من خير للمواطنين

قال إن القيادة الرشيدة تحقق الكثير من المنجزات لهذا الوطن المعطاء

أعرب محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان عن سعادته بوجود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله - على أرض المنطقة الشرقية، مؤكدًا أن المنطقة تلبس ثوب الفرح، وتشرق، وتزهو، ويفوح منها الطيب.. ووصول القيادة لها جعل أهل المنطقة في سعادة، يغلفها الحب.

وتفصيلاً، أوضح الصفيان أن القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ حققت الكثير من المنجزات لهذا الوطن المعطاء من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه. وهذه النجاحات الكبيرة ترجع بعد توفيق الله سبحانه وتعالى للحكمة وحسن التدبير الداخلي والخارجي الذي تتمتع به شخصية قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الذي دفع بالسعودية نحو الأفضل، وهو ما شهد به القاصي والداني.. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تصان النفوس والأعراض، ويتعزز الأمن أكثر فأكثر.

وأشار إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية زيارة تاريخية؛ لما تحمله من خير وفير لأهالي المنطقة في المجالات الاقتصادية والصناعية والترفيهية والاجتماعية ضمن رؤية السعودية 2030 التي ثبت نجاحها من خلال الواقع؛ فمن هذه الرؤية انطلقت السعودية في عهد جديد، يقوده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

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محافظ القطيف: زيارة الملك للمنطقة الشرقية تاريخية لما تحمله من خير للمواطنين
سبق

أعرب محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان عن سعادته بوجود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله - على أرض المنطقة الشرقية، مؤكدًا أن المنطقة تلبس ثوب الفرح، وتشرق، وتزهو، ويفوح منها الطيب.. ووصول القيادة لها جعل أهل المنطقة في سعادة، يغلفها الحب.

وتفصيلاً، أوضح الصفيان أن القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ حققت الكثير من المنجزات لهذا الوطن المعطاء من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه. وهذه النجاحات الكبيرة ترجع بعد توفيق الله سبحانه وتعالى للحكمة وحسن التدبير الداخلي والخارجي الذي تتمتع به شخصية قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الذي دفع بالسعودية نحو الأفضل، وهو ما شهد به القاصي والداني.. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تصان النفوس والأعراض، ويتعزز الأمن أكثر فأكثر.

وأشار إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية زيارة تاريخية؛ لما تحمله من خير وفير لأهالي المنطقة في المجالات الاقتصادية والصناعية والترفيهية والاجتماعية ضمن رؤية السعودية 2030 التي ثبت نجاحها من خلال الواقع؛ فمن هذه الرؤية انطلقت السعودية في عهد جديد، يقوده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
01:32 AM

محافظ القطيف: زيارة الملك للمنطقة الشرقية تاريخية لما تحمله من خير للمواطنين

قال إن القيادة الرشيدة تحقق الكثير من المنجزات لهذا الوطن المعطاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القطيف
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أعرب محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان عن سعادته بوجود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله - على أرض المنطقة الشرقية، مؤكدًا أن المنطقة تلبس ثوب الفرح، وتشرق، وتزهو، ويفوح منها الطيب.. ووصول القيادة لها جعل أهل المنطقة في سعادة، يغلفها الحب.

وتفصيلاً، أوضح الصفيان أن القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ حققت الكثير من المنجزات لهذا الوطن المعطاء من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه. وهذه النجاحات الكبيرة ترجع بعد توفيق الله سبحانه وتعالى للحكمة وحسن التدبير الداخلي والخارجي الذي تتمتع به شخصية قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الذي دفع بالسعودية نحو الأفضل، وهو ما شهد به القاصي والداني.. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تصان النفوس والأعراض، ويتعزز الأمن أكثر فأكثر.

وأشار إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية زيارة تاريخية؛ لما تحمله من خير وفير لأهالي المنطقة في المجالات الاقتصادية والصناعية والترفيهية والاجتماعية ضمن رؤية السعودية 2030 التي ثبت نجاحها من خلال الواقع؛ فمن هذه الرؤية انطلقت السعودية في عهد جديد، يقوده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

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