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شاهد.. انطلاقة المشاركين برالي حائل للسيارات والدراجات النارية

35 دراجة نارية و40 سيارة لمختلف الفئات المشاركة

انطلقت عند الساعة الثامنة صباح اليوم، 35 دراجة نارية مشاركة برالي حائل تويوتا الدولي 2021.

وعند الساعة 9:30 صباحًا، انطلقت 40 سيارة لمختلف الفئات المشاركة فئة T1 سيارات المصانع، وT2 للسيارات المحلية، وT3 وT4 للسيارات الخفيفة، وT5 للشاحنات.

وبدأت نقطة الانطلاق من أم القلبان إلى الرديفة بمسافة 258كلم.

وأتاح نظام مارلينك لتتبع الأحداث، متابعة حالة المتسابقين على الرابط: https://media.iritrack.com/checkpoints/?ev=e5729e6394a508385e254ae93435ff51

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. انطلاقة المشاركين برالي حائل للسيارات والدراجات النارية
سبق

انطلقت عند الساعة الثامنة صباح اليوم، 35 دراجة نارية مشاركة برالي حائل تويوتا الدولي 2021.

وعند الساعة 9:30 صباحًا، انطلقت 40 سيارة لمختلف الفئات المشاركة فئة T1 سيارات المصانع، وT2 للسيارات المحلية، وT3 وT4 للسيارات الخفيفة، وT5 للشاحنات.

وبدأت نقطة الانطلاق من أم القلبان إلى الرديفة بمسافة 258كلم.

وأتاح نظام مارلينك لتتبع الأحداث، متابعة حالة المتسابقين على الرابط: https://media.iritrack.com/checkpoints/?ev=e5729e6394a508385e254ae93435ff51

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
11:03 AM

شاهد.. انطلاقة المشاركين برالي حائل للسيارات والدراجات النارية

35 دراجة نارية و40 سيارة لمختلف الفئات المشاركة

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خالد السليمي - حائل
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انطلقت عند الساعة الثامنة صباح اليوم، 35 دراجة نارية مشاركة برالي حائل تويوتا الدولي 2021.

وعند الساعة 9:30 صباحًا، انطلقت 40 سيارة لمختلف الفئات المشاركة فئة T1 سيارات المصانع، وT2 للسيارات المحلية، وT3 وT4 للسيارات الخفيفة، وT5 للشاحنات.

وبدأت نقطة الانطلاق من أم القلبان إلى الرديفة بمسافة 258كلم.

وأتاح نظام مارلينك لتتبع الأحداث، متابعة حالة المتسابقين على الرابط: https://media.iritrack.com/checkpoints/?ev=e5729e6394a508385e254ae93435ff51

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,320
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,606
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,354
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,365

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