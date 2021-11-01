النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحة المدينة المنوّرة تُنفّذ 323 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت 63 زيارة للمستشفيات و30 للمراكز الحكومية و110 للمجمعات الطبية

نفّذت صحة المدينة المنوّرة 323 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة من 24 /10/ 2021م حتى 30 /10/ 2021م، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث شملت الجولات 63 زيارة للمستشفيات، و30 زيارة للمراكز الحكومية و110 زيارات للمجمعات الطبية، إضافة إلى 120 زيارة للصيدليات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صحة المدينة المنوّرة تُنفّذ 323 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت صحة المدينة المنوّرة 323 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة من 24 /10/ 2021م حتى 30 /10/ 2021م، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث شملت الجولات 63 زيارة للمستشفيات، و30 زيارة للمراكز الحكومية و110 زيارات للمجمعات الطبية، إضافة إلى 120 زيارة للصيدليات.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
11:08 AM

صحة المدينة المنوّرة تُنفّذ 323 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت 63 زيارة للمستشفيات و30 للمراكز الحكومية و110 للمجمعات الطبية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
326

نفّذت صحة المدينة المنوّرة 323 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة من 24 /10/ 2021م حتى 30 /10/ 2021م، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث شملت الجولات 63 زيارة للمستشفيات، و30 زيارة للمراكز الحكومية و110 زيارات للمجمعات الطبية، إضافة إلى 120 زيارة للصيدليات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,961
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,911
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,057
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,140

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة