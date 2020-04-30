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"الصحة" : تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 22753

الندوة العالمية توزع مئات السلال الغذائية في تايلاند

استفاد منها أسر الأيتام والفقراء والمتضررون من كورونا

نفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلاند مشروع السلة الغذائية والرسوم الدراسية متضمنًا توزيع أكثر من 600 سلة غذائية على أسر الأيتام والمحتاجين والمتضررين من جائحة كورونا.

وتم تنفيذ المشروع في محافظات (تراد وشونبوري - العاصمة بانكوك وضواحيها - جالا وفطاني وناراتيوات).

يذكر أن الندوة العالمية قدمت العديد من المساعدات والمساهمات الفاعلة للتخفيف من الضرر الذي سببته جائحة كورونا من خلال برامجها الإغاثية (الغذائية والطبية) في (20) دولة حول العالم.

الندوة العالمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الندوة العالمية توزع مئات السلال الغذائية في تايلاند
سبق

نفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلاند مشروع السلة الغذائية والرسوم الدراسية متضمنًا توزيع أكثر من 600 سلة غذائية على أسر الأيتام والمحتاجين والمتضررين من جائحة كورونا.

وتم تنفيذ المشروع في محافظات (تراد وشونبوري - العاصمة بانكوك وضواحيها - جالا وفطاني وناراتيوات).

يذكر أن الندوة العالمية قدمت العديد من المساعدات والمساهمات الفاعلة للتخفيف من الضرر الذي سببته جائحة كورونا من خلال برامجها الإغاثية (الغذائية والطبية) في (20) دولة حول العالم.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
04:44 PM

الندوة العالمية توزع مئات السلال الغذائية في تايلاند

استفاد منها أسر الأيتام والفقراء والمتضررون من كورونا

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
0
538

نفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلاند مشروع السلة الغذائية والرسوم الدراسية متضمنًا توزيع أكثر من 600 سلة غذائية على أسر الأيتام والمحتاجين والمتضررين من جائحة كورونا.

وتم تنفيذ المشروع في محافظات (تراد وشونبوري - العاصمة بانكوك وضواحيها - جالا وفطاني وناراتيوات).

يذكر أن الندوة العالمية قدمت العديد من المساعدات والمساهمات الفاعلة للتخفيف من الضرر الذي سببته جائحة كورونا من خلال برامجها الإغاثية (الغذائية والطبية) في (20) دولة حول العالم.

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