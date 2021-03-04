مبادرة توعوية بـ"سعود الطبية" تؤكد أهمية التواصل مع ضعاف السمع

في ظل "كوفيد-19".. باستخدام الأقنعة الشفافة وتثبيت القناع على الرأس

أكدت مدينة الملك سعود الطبية أهمية التواصل مع ضعاف السمع في ظل جائحة كورونا المستجد، وذلك باستخدام

الأقنعة الشفافة وتثبيت القناع على الرأس بدل الأذنين.

جاء ذلك في المبادرة الصحية التوعوية الإلكترونية بعنوان" السمع "، وشارك بالفعالية د. سحر محمد بن دهيش اخصائي أول سمعيات

وزراعة قوقعة ود.غادة محمد السلطان أخصائي سمعيات وزراعة قوقعة .

وأفادت المبادرة، في محور كوفيد – 19 وعلاقته بالسمع، أن هناك ارتباطًا محتملًا في تسبب انسداد في الاوعية الدموية للاذن؛ مما تؤثر على حاسة السمع وبعض الحالات المصابة التي شكت من طنين بالأذن، ولم تؤكد الدراسات ارتباطه المباشر بالفيروس وقد يكون نتيجة عوامل أخرى، وبشكل عام ما زال تأثير الفيروس غير واضح على الخلايا السمعية والعصب السمعي .

وناقش المبادرة محور العناية بالسمع وسلامة الأذن وتشمل الاهتمام بعلاج عدوى الجهاز التنفسي العلوي للتقليل من خطر الإصابة

بالتهابات الاذن والإسراع بمراجعة الطبيب المختص عند الإصابة بألم الأذن، والطنين وتغير السمع .

وقالت رئيس قسم الفعاليات الصحية في إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي عائشة الفيفي: الفعاليات ستكون مستمرة حاليًّا بشكل

افتراضي "أون لاين" على منصة التيمز، والهدف إثراء أفراد المجتمع بالمعلومات الصحية ويتم إعلان الفعاليات بشكل مستمر على حساب مدينة الملك سعود الطبية بتويتر.

واستقبل المشاركون، في نهاية الفعالية، العديد من استفسارات ومداخلات الحضور.