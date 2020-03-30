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"أمانة الطائف" تواصل إجراءاتها الاحترازية والتوعوية لمواجهة "كورونا "

بجهود 3400 عامل ورعاية 470 كادراً طبياً مدعومين بـ٥١٠ آلية

تواصل أمانة الطائف وبلدياتها اتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس "كورونا" الجديد من خلال تكثيف عمليات رش وتطهير المرافق العامة بالمنطقة.

وقال أمين محافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل أن تلك الأعمال جاءت لتطبيق الإجراءات الوقائية على المرافق بالمحافظة كإحدى الخطوات الاحترازية والوقائية، مبيناً أن الأمانة قامت خلال الحملة بتوعية وتثقيف جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات علاوة على عملية التطهير والتعقيم المستمر وتوفير جميع ما يلزم للعاملين للمحافظة على سلامتهم.

وأضاف "آل هميل": لقد جاءت تلك الإجراءات الوقائية السريعة بشكل مكثف على كافة المرافق كإجراء احترازي؛ حفاظاً على الصحة العامة من تفشي فايروس ‫كورونا بمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، حيث نفذ تلك الحملة نحو ٣٤٠٠ من القوى العاملة، و٤٧٠ من الكوادر المتخصصة، مدعومين بأكثر من ٥١٠ آلية ومعدة متنوعة، بجانب استمرار الحملة التوعوية والرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار الفايروس.


يُشار إلى أن أعمال الحملة شملت المرافق العامة والأحياء والمحلات التجارية والطرقات، إضافة إلى تطهير نحو ١٠٣٠ حاوية نفايات.

الطائف أمانة الطائف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمانة الطائف" تواصل إجراءاتها الاحترازية والتوعوية لمواجهة "كورونا "
سبق

تواصل أمانة الطائف وبلدياتها اتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس "كورونا" الجديد من خلال تكثيف عمليات رش وتطهير المرافق العامة بالمنطقة.

وقال أمين محافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل أن تلك الأعمال جاءت لتطبيق الإجراءات الوقائية على المرافق بالمحافظة كإحدى الخطوات الاحترازية والوقائية، مبيناً أن الأمانة قامت خلال الحملة بتوعية وتثقيف جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات علاوة على عملية التطهير والتعقيم المستمر وتوفير جميع ما يلزم للعاملين للمحافظة على سلامتهم.

وأضاف "آل هميل": لقد جاءت تلك الإجراءات الوقائية السريعة بشكل مكثف على كافة المرافق كإجراء احترازي؛ حفاظاً على الصحة العامة من تفشي فايروس ‫كورونا بمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، حيث نفذ تلك الحملة نحو ٣٤٠٠ من القوى العاملة، و٤٧٠ من الكوادر المتخصصة، مدعومين بأكثر من ٥١٠ آلية ومعدة متنوعة، بجانب استمرار الحملة التوعوية والرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار الفايروس.


يُشار إلى أن أعمال الحملة شملت المرافق العامة والأحياء والمحلات التجارية والطرقات، إضافة إلى تطهير نحو ١٠٣٠ حاوية نفايات.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
10:13 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:30 AM

"أمانة الطائف" تواصل إجراءاتها الاحترازية والتوعوية لمواجهة "كورونا "

بجهود 3400 عامل ورعاية 470 كادراً طبياً مدعومين بـ٥١٠ آلية

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متعب البقمي - الرياض
0
1,731

تواصل أمانة الطائف وبلدياتها اتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس "كورونا" الجديد من خلال تكثيف عمليات رش وتطهير المرافق العامة بالمنطقة.

وقال أمين محافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل أن تلك الأعمال جاءت لتطبيق الإجراءات الوقائية على المرافق بالمحافظة كإحدى الخطوات الاحترازية والوقائية، مبيناً أن الأمانة قامت خلال الحملة بتوعية وتثقيف جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات علاوة على عملية التطهير والتعقيم المستمر وتوفير جميع ما يلزم للعاملين للمحافظة على سلامتهم.

وأضاف "آل هميل": لقد جاءت تلك الإجراءات الوقائية السريعة بشكل مكثف على كافة المرافق كإجراء احترازي؛ حفاظاً على الصحة العامة من تفشي فايروس ‫كورونا بمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، حيث نفذ تلك الحملة نحو ٣٤٠٠ من القوى العاملة، و٤٧٠ من الكوادر المتخصصة، مدعومين بأكثر من ٥١٠ آلية ومعدة متنوعة، بجانب استمرار الحملة التوعوية والرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار الفايروس.


يُشار إلى أن أعمال الحملة شملت المرافق العامة والأحياء والمحلات التجارية والطرقات، إضافة إلى تطهير نحو ١٠٣٠ حاوية نفايات.

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