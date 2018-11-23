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القاهرة.. وفاة رابع مذيعة مصرية في أسبوع واحد

غيّب الموتُ مذيعةَ التلفزيون المصري هدى شبانة، صباح اليوم الثلاثاء، ومن المقرر تشييع الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر، بأحد مساجد منطقة الدقي، وسط العاصمة القاهرة.

وحسب موقع "مصراوي"، أعلن عمر محمد، نجل شقيقة الإعلامية هدى شبانة، خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب قائلًا: "توفيت خالتي الحبيبة وأمي الثانية السيدة هدى شبانة.. صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في جامع المطافي".

وبوفاتها صباح اليوم، أصبحت هدى شبانة رابع إعلامية مصرية يُغَيّبها الموت في أسبوع واحد، بعد رحيل كل من الإعلاميات: (مها حسني، وشيرين الدويك، وأسماء مصطفى).

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القاهرة.. وفاة رابع مذيعة مصرية في أسبوع واحد
سبق

غيّب الموتُ مذيعةَ التلفزيون المصري هدى شبانة، صباح اليوم الثلاثاء، ومن المقرر تشييع الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر، بأحد مساجد منطقة الدقي، وسط العاصمة القاهرة.

وحسب موقع "مصراوي"، أعلن عمر محمد، نجل شقيقة الإعلامية هدى شبانة، خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب قائلًا: "توفيت خالتي الحبيبة وأمي الثانية السيدة هدى شبانة.. صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في جامع المطافي".

وبوفاتها صباح اليوم، أصبحت هدى شبانة رابع إعلامية مصرية يُغَيّبها الموت في أسبوع واحد، بعد رحيل كل من الإعلاميات: (مها حسني، وشيرين الدويك، وأسماء مصطفى).

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
11:14 AM

القاهرة.. وفاة رابع مذيعة مصرية في أسبوع واحد

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أيمن حسن - الرياض
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4,437

غيّب الموتُ مذيعةَ التلفزيون المصري هدى شبانة، صباح اليوم الثلاثاء، ومن المقرر تشييع الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر، بأحد مساجد منطقة الدقي، وسط العاصمة القاهرة.

وحسب موقع "مصراوي"، أعلن عمر محمد، نجل شقيقة الإعلامية هدى شبانة، خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب قائلًا: "توفيت خالتي الحبيبة وأمي الثانية السيدة هدى شبانة.. صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في جامع المطافي".

وبوفاتها صباح اليوم، أصبحت هدى شبانة رابع إعلامية مصرية يُغَيّبها الموت في أسبوع واحد، بعد رحيل كل من الإعلاميات: (مها حسني، وشيرين الدويك، وأسماء مصطفى).

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