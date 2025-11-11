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"نادي الصقور" يختتم مزاده الأول ببيع 102 صقر بـ 10 ملايين ريال

فتح آفاقاً جديدة لدعم الاستثمار.. وسيكون رافداً للاقتصاد الوطني

اختتم نادي الصقور السعودي، مزاد الصقور الأول الذي انطلق في الثالث من أكتوبر الماضي، من خلال حفل أقامه مساء أمس في صالة المزاد المغلقة بأرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بملهم شمال الرياض.

واستطاع مزاد الصقور الذي يقام للمرة الأولى تحت إشراف وتنظيم نادي الصقور السعودي من تحقيق نجاح لافت من خلال صفقات البيع التي تجاوزت العشرة ملايين ريال خلال 20 ليلة مزاد تم خلالها بيع 102 صقر، من 4 أنواع للصقور وهي (جير بيور، وجير شاهين، وجير شاهين، وشاهين).

وذكر المراقبون أن مزاد الصقور الأول استطاع أن يفتح آفاقاً جديدة لدعم الاستثمار في مجال الصقور، وأن يشكل رافداً مهماً في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية 2030، وتشكل نتائجه الإيجابية داعماً قوياً للرؤى التي أقيم من أجلها، والمتمثلة في تعزيز موروث الصيد بالصقور، وتأكيد ريادة المملكة في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور، مشيرين إلى أن نادي الصقور السعودي حقق الأهداف التي رسمها للمزاد والمتمثلة بدعم الاستثمار في مجال الصقور بالمملكة وتطوير مزادات الصقور والارتقاء بأدائها وتنظيم آلية البيع والشراء.

ونجح النادي في لفت انتباه الفئات المستهدفة من المزاد، وهم: مُلاك الصقور، ومُنظمو مزادات الصقور والصقارين في المملكة، وكبار الشخصيات ورجال الأعمال المهتمين بالصقور وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، كما استحوذ على اهتمام ملحوظ من خلال تناول وكالات الأنباء العالمية لأنشطته، خاصة أخبار الصفقات الكبيرة والتي يأتي في مقدمتها صفقة اليوم الخامس وهي أعلى رقم في المزاد بعد بيع "فرخ شاهين" طرح ظهرة حفر الباطن بقيمة 650 ألف ريال.

يذكر أن نادي الصقور وفر كل سبل الجذب والراحة للأطراف المشاركة من صقار وطاروح ومالك للدخول في المزاد، حيث تواجدت فرق النادي في جميع مناطق المملكة لمساعدة الطواريح على المشاركة في المزاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نادي الصقور" يختتم مزاده الأول ببيع 102 صقر بـ 10 ملايين ريال
سبق

اختتم نادي الصقور السعودي، مزاد الصقور الأول الذي انطلق في الثالث من أكتوبر الماضي، من خلال حفل أقامه مساء أمس في صالة المزاد المغلقة بأرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بملهم شمال الرياض.

واستطاع مزاد الصقور الذي يقام للمرة الأولى تحت إشراف وتنظيم نادي الصقور السعودي من تحقيق نجاح لافت من خلال صفقات البيع التي تجاوزت العشرة ملايين ريال خلال 20 ليلة مزاد تم خلالها بيع 102 صقر، من 4 أنواع للصقور وهي (جير بيور، وجير شاهين، وجير شاهين، وشاهين).

وذكر المراقبون أن مزاد الصقور الأول استطاع أن يفتح آفاقاً جديدة لدعم الاستثمار في مجال الصقور، وأن يشكل رافداً مهماً في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية 2030، وتشكل نتائجه الإيجابية داعماً قوياً للرؤى التي أقيم من أجلها، والمتمثلة في تعزيز موروث الصيد بالصقور، وتأكيد ريادة المملكة في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور، مشيرين إلى أن نادي الصقور السعودي حقق الأهداف التي رسمها للمزاد والمتمثلة بدعم الاستثمار في مجال الصقور بالمملكة وتطوير مزادات الصقور والارتقاء بأدائها وتنظيم آلية البيع والشراء.

ونجح النادي في لفت انتباه الفئات المستهدفة من المزاد، وهم: مُلاك الصقور، ومُنظمو مزادات الصقور والصقارين في المملكة، وكبار الشخصيات ورجال الأعمال المهتمين بالصقور وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، كما استحوذ على اهتمام ملحوظ من خلال تناول وكالات الأنباء العالمية لأنشطته، خاصة أخبار الصفقات الكبيرة والتي يأتي في مقدمتها صفقة اليوم الخامس وهي أعلى رقم في المزاد بعد بيع "فرخ شاهين" طرح ظهرة حفر الباطن بقيمة 650 ألف ريال.

يذكر أن نادي الصقور وفر كل سبل الجذب والراحة للأطراف المشاركة من صقار وطاروح ومالك للدخول في المزاد، حيث تواجدت فرق النادي في جميع مناطق المملكة لمساعدة الطواريح على المشاركة في المزاد.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
03:21 PM

"نادي الصقور" يختتم مزاده الأول ببيع 102 صقر بـ 10 ملايين ريال

فتح آفاقاً جديدة لدعم الاستثمار.. وسيكون رافداً للاقتصاد الوطني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتم نادي الصقور السعودي، مزاد الصقور الأول الذي انطلق في الثالث من أكتوبر الماضي، من خلال حفل أقامه مساء أمس في صالة المزاد المغلقة بأرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بملهم شمال الرياض.

واستطاع مزاد الصقور الذي يقام للمرة الأولى تحت إشراف وتنظيم نادي الصقور السعودي من تحقيق نجاح لافت من خلال صفقات البيع التي تجاوزت العشرة ملايين ريال خلال 20 ليلة مزاد تم خلالها بيع 102 صقر، من 4 أنواع للصقور وهي (جير بيور، وجير شاهين، وجير شاهين، وشاهين).

وذكر المراقبون أن مزاد الصقور الأول استطاع أن يفتح آفاقاً جديدة لدعم الاستثمار في مجال الصقور، وأن يشكل رافداً مهماً في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية 2030، وتشكل نتائجه الإيجابية داعماً قوياً للرؤى التي أقيم من أجلها، والمتمثلة في تعزيز موروث الصيد بالصقور، وتأكيد ريادة المملكة في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور، مشيرين إلى أن نادي الصقور السعودي حقق الأهداف التي رسمها للمزاد والمتمثلة بدعم الاستثمار في مجال الصقور بالمملكة وتطوير مزادات الصقور والارتقاء بأدائها وتنظيم آلية البيع والشراء.

ونجح النادي في لفت انتباه الفئات المستهدفة من المزاد، وهم: مُلاك الصقور، ومُنظمو مزادات الصقور والصقارين في المملكة، وكبار الشخصيات ورجال الأعمال المهتمين بالصقور وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، كما استحوذ على اهتمام ملحوظ من خلال تناول وكالات الأنباء العالمية لأنشطته، خاصة أخبار الصفقات الكبيرة والتي يأتي في مقدمتها صفقة اليوم الخامس وهي أعلى رقم في المزاد بعد بيع "فرخ شاهين" طرح ظهرة حفر الباطن بقيمة 650 ألف ريال.

يذكر أن نادي الصقور وفر كل سبل الجذب والراحة للأطراف المشاركة من صقار وطاروح ومالك للدخول في المزاد، حيث تواجدت فرق النادي في جميع مناطق المملكة لمساعدة الطواريح على المشاركة في المزاد.

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