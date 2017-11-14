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33 ألف ريال وأطقم ذهب هدية لفتيات "إنسان" الأفلاج

خلال حفل الزواج الجماعي للجمعية

قدمت جمعية "إنسان" في الأفلاج، الخميس، مبلغ 33 ألف ريال، وأطقم ذهب، لثلاث مستفيدات من الجمعية، خلال حفل الزواج الجماعي لفتيات "إنسان".

وسلمت رئيسة القسم النسائي لفرع جمعية الأفلاج "إنسان"، منال مفلح القليب؛ ثلاثة شيكات بمبلغ 11 ألفًا لكل شيك، وثلاثة أطقم ذهب لثلاث فتيات من مستفيدات الجمعية، شاركن في حفل الزواج الجماعي لفتيات "إنسان" على مستوى فروع الجمعية.

وأشادت "القليب" بكل من ساهم بدعم هذا الزواج المبارك، وشارك في إدخال السرور والفرحة على الفتيات.

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33 ألف ريال وأطقم ذهب هدية لفتيات "إنسان" الأفلاج
سبق

قدمت جمعية "إنسان" في الأفلاج، الخميس، مبلغ 33 ألف ريال، وأطقم ذهب، لثلاث مستفيدات من الجمعية، خلال حفل الزواج الجماعي لفتيات "إنسان".

وسلمت رئيسة القسم النسائي لفرع جمعية الأفلاج "إنسان"، منال مفلح القليب؛ ثلاثة شيكات بمبلغ 11 ألفًا لكل شيك، وثلاثة أطقم ذهب لثلاث فتيات من مستفيدات الجمعية، شاركن في حفل الزواج الجماعي لفتيات "إنسان" على مستوى فروع الجمعية.

وأشادت "القليب" بكل من ساهم بدعم هذا الزواج المبارك، وشارك في إدخال السرور والفرحة على الفتيات.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
07:54 PM

33 ألف ريال وأطقم ذهب هدية لفتيات "إنسان" الأفلاج

خلال حفل الزواج الجماعي للجمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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قدمت جمعية "إنسان" في الأفلاج، الخميس، مبلغ 33 ألف ريال، وأطقم ذهب، لثلاث مستفيدات من الجمعية، خلال حفل الزواج الجماعي لفتيات "إنسان".

وسلمت رئيسة القسم النسائي لفرع جمعية الأفلاج "إنسان"، منال مفلح القليب؛ ثلاثة شيكات بمبلغ 11 ألفًا لكل شيك، وثلاثة أطقم ذهب لثلاث فتيات من مستفيدات الجمعية، شاركن في حفل الزواج الجماعي لفتيات "إنسان" على مستوى فروع الجمعية.

وأشادت "القليب" بكل من ساهم بدعم هذا الزواج المبارك، وشارك في إدخال السرور والفرحة على الفتيات.

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