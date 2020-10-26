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سفراء السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا يعلنون انشقاقهم وانحيازهم للشعب

أدانوا الانقلاب العسكري

أعلن سفراء السودان في فرنسا، وبلجيكا، وسويسرا انشقاقهم، اليوم الثلاثاء، ورفضهم للانقلاب العسكري، بحسب ما ذكرت وزارة الثقافة والإعلام السودانية في منشور على صفحتها في "فيسبوك".

وأعرب كل من: عمر بشير مانيس سفير السودان لدى فرنسا، وعبدالرحيم أحمد خليل سفير السودان لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وعلي بن أبى طالب عبدالرحمن الجندي سفير السودان لدى سويسرا ومكتب الأمم المتحدة بجنيف، في بيان نشر على صفحة الوزارة عن إدانتهم للانقلاب العسكري.

وأعلنوا "انحيازهم التام إلى مقاومة الشعب السوداني التي يتابعها العالم".

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سفراء السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا يعلنون انشقاقهم وانحيازهم للشعب
سبق

أعلن سفراء السودان في فرنسا، وبلجيكا، وسويسرا انشقاقهم، اليوم الثلاثاء، ورفضهم للانقلاب العسكري، بحسب ما ذكرت وزارة الثقافة والإعلام السودانية في منشور على صفحتها في "فيسبوك".

وأعرب كل من: عمر بشير مانيس سفير السودان لدى فرنسا، وعبدالرحيم أحمد خليل سفير السودان لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وعلي بن أبى طالب عبدالرحمن الجندي سفير السودان لدى سويسرا ومكتب الأمم المتحدة بجنيف، في بيان نشر على صفحة الوزارة عن إدانتهم للانقلاب العسكري.

وأعلنوا "انحيازهم التام إلى مقاومة الشعب السوداني التي يتابعها العالم".

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
04:20 PM

سفراء السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا يعلنون انشقاقهم وانحيازهم للشعب

أدانوا الانقلاب العسكري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن سفراء السودان في فرنسا، وبلجيكا، وسويسرا انشقاقهم، اليوم الثلاثاء، ورفضهم للانقلاب العسكري، بحسب ما ذكرت وزارة الثقافة والإعلام السودانية في منشور على صفحتها في "فيسبوك".

وأعرب كل من: عمر بشير مانيس سفير السودان لدى فرنسا، وعبدالرحيم أحمد خليل سفير السودان لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وعلي بن أبى طالب عبدالرحمن الجندي سفير السودان لدى سويسرا ومكتب الأمم المتحدة بجنيف، في بيان نشر على صفحة الوزارة عن إدانتهم للانقلاب العسكري.

وأعلنوا "انحيازهم التام إلى مقاومة الشعب السوداني التي يتابعها العالم".

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