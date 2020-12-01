النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سما" تضيء منزل "الغمري"

رزق سامي الغمري، أحد منسوبي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمولودة، اتفق وزوجته على تسميتها "سما"، لتنضم إلى شقيقيها "مسعود" و"سعد".

"سبق" تدعو الله أن يقر بها أعين والديها، وأن تكون من مواليد السعادة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"سما" تضيء منزل "الغمري"
سبق

رزق سامي الغمري، أحد منسوبي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمولودة، اتفق وزوجته على تسميتها "سما"، لتنضم إلى شقيقيها "مسعود" و"سعد".

"سبق" تدعو الله أن يقر بها أعين والديها، وأن تكون من مواليد السعادة.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
03:49 PM

"سما" تضيء منزل "الغمري"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
225

رزق سامي الغمري، أحد منسوبي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمولودة، اتفق وزوجته على تسميتها "سما"، لتنضم إلى شقيقيها "مسعود" و"سعد".

"سبق" تدعو الله أن يقر بها أعين والديها، وأن تكون من مواليد السعادة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,250
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,333
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,705

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عینه على راتبي!!

زوجي عینه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة