"سما" تضيء منزل "الغمري"

رزق سامي الغمري، أحد منسوبي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمولودة، اتفق وزوجته على تسميتها "سما"، لتنضم إلى شقيقيها "مسعود" و"سعد".

"سبق" تدعو الله أن يقر بها أعين والديها، وأن تكون من مواليد السعادة.