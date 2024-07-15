بلدية بارق تغلق مطبخًا و6 محال مهنية مخالفة

"آل مبشر": تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين

أغلق قسما صحة البيئة ورقابة الأسواق ببلدية محافظة بارق مطبخًا وستة محال مهنية مخالفة.

أوضح ذلك رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن آل مبشر مبينًا أنه ضمن جهود البلدية الرقابية اليومية تم رصد عددٍ من المخالفات الصحية، وتم إغلاق مطبخ مخالف في بارق.

وأضاف أن مراقبي قسم رقابة الأسواق أغلقوا ستة محال مهنية مخالفة في وادي الخير بمركز ثلوث المنظر نظرًا لعدم تطبيقها الاشتراطات البلدية، كما تم إشعار عدد من المحال بتحسين الواجهات وعدم العرض خارج حدود المحال ضمن معالجة التشوهات البصرية، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين، ومؤكدًا استمرار الجولات الرقابية في الصباح والمساء.