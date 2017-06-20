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الزعاق: غدًا الجمعة أطول نهار وأقصر ليل في السنة

قال: شدة الحرارة ستكون خلال شهريْ ذو القعدة وذو الحجة

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن يوم غد الجمعة، أطول نهار وأقصر ليلة في السنة على جميع المناطق الشمالية من الكرة الأرضية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": هو موسم حر الانصراف والذي يقال فيه: "لا حر إلا حر الانصراف"، وسنعيش طوال الأسبوع القادم النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة.

وتابع: شدة الحرارة ستكون خلال شهريْ ذو القعدة وذو الحجة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الزعاق: غدًا الجمعة أطول نهار وأقصر ليل في السنة
سبق

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن يوم غد الجمعة، أطول نهار وأقصر ليلة في السنة على جميع المناطق الشمالية من الكرة الأرضية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": هو موسم حر الانصراف والذي يقال فيه: "لا حر إلا حر الانصراف"، وسنعيش طوال الأسبوع القادم النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة.

وتابع: شدة الحرارة ستكون خلال شهريْ ذو القعدة وذو الحجة.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
08:30 AM

الزعاق: غدًا الجمعة أطول نهار وأقصر ليل في السنة

قال: شدة الحرارة ستكون خلال شهريْ ذو القعدة وذو الحجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن يوم غد الجمعة، أطول نهار وأقصر ليلة في السنة على جميع المناطق الشمالية من الكرة الأرضية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": هو موسم حر الانصراف والذي يقال فيه: "لا حر إلا حر الانصراف"، وسنعيش طوال الأسبوع القادم النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة.

وتابع: شدة الحرارة ستكون خلال شهريْ ذو القعدة وذو الحجة.

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