أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنه صباح يوم الأحد القادم، تصل الشمس إلى نقطة الاعتدال الخريفي. وقال عبر حسابه في "تويتر": في تمام الساعة 10:49 من صباح يوم الأحد القادم تصل الشمس إلى نقطة الاعتدال الخريفي بما يسمى بالخريف الفلكي. وأضاف: يوم الجمعة 28 محرم الموافق 27 سبتمبر، سيتساوى الليل مع النهار، وحصة كل منها 12 ساعة، ويستمر التساوي لمدة أسبوع تقريبًا.

الزعاق: الشمس تصل نقطة الاعتدال الخريفي الأحد القادم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-19 أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنه صباح يوم الأحد القادم، تصل الشمس إلى نقطة الاعتدال الخريفي.

وقال عبر حسابه في "تويتر": في تمام الساعة 10:49 من صباح يوم الأحد القادم تصل الشمس إلى نقطة الاعتدال الخريفي بما يسمى بالخريف الفلكي.

وأضاف: يوم الجمعة 28 محرم الموافق 27 سبتمبر، سيتساوى الليل مع النهار، وحصة كل منها 12 ساعة، ويستمر التساوي لمدة أسبوع تقريبًا.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 11:11 AM

اخر تعديل 19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 01:39 PM

الزعاق: الشمس تصل نقطة الاعتدال الخريفي الأحد القادم قال: يتساوى الليل مع النهار في 27 سبتمبر لمدة أسبوع تقريبًا





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أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنه صباح يوم الأحد القادم، تصل الشمس إلى نقطة الاعتدال الخريفي.

وقال عبر حسابه في "تويتر": في تمام الساعة 10:49 من صباح يوم الأحد القادم تصل الشمس إلى نقطة الاعتدال الخريفي بما يسمى بالخريف الفلكي.

وأضاف: يوم الجمعة 28 محرم الموافق 27 سبتمبر، سيتساوى الليل مع النهار، وحصة كل منها 12 ساعة، ويستمر التساوي لمدة أسبوع تقريبًا.