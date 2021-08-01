نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، ويدمة).

تنبيه من حالة أمطار رعدية ورياح نشطة على نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-01 نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، ويدمة). وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ10مساءً.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 09:25 AM

تنبيه من حالة أمطار رعدية ورياح نشطة على نجران تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 10 مساء





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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، ويدمة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ10مساءً.