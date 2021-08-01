تنبيه من حالة أمطار رعدية ورياح نشطة على نجران
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 10 مساء
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، ويدمة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ10مساءً.
تنبيه من حالة أمطار رعدية ورياح نشطة على نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-01
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، ويدمة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ10مساءً.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
09:25 AM
تنبيه من حالة أمطار رعدية ورياح نشطة على نجران
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 10 مساء
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، ويدمة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ10مساءً.