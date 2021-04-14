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فيديو.. شاهد مَن يتجوّل في شوارع باريس بعدما هجرها البشر

بسبب فيروس كورونا

"هل نحن في باريس أم في غابة إفريقية؟"، لم يصدق سكان منطقة شامبيني سور مارن في ضواحي باريس أعينهم وهم يشاهدون حماراً وحشياً يجري على الطريق بين السيارات، في إحدى وقائع الحيوانات التي هربت لتحتل شوارع باريس، بعدما هجرها أهلها بسبب فيروس كورونا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يوم الجمعة الماضي، التقط سائق شريط فيديو وهو يسير بسيارته خلف حمار وحشي، ويزعم السائق أنه مرّ بحصان يسير في الشارع قبل أن يشاهد الحمار، ويصيح الرجل: "يا إلهي، أشعر وكأننا في كينيا.. هذه رحلة سفاري".

وتضيف الصحيفة، إن الحيوانات هربت من سيرك بعدما فتح شخص ما البوابة وغادر المكان.

وتأتي اللقطات الغريبة للحمار الوحشي مع ظهور مقطع لاثنين من الغزلان البرية يتجوّلان في شوارع باريس، حسب وكالة " فرانس برس".

ودخلت باريس وضواحها يومها الـ27، في ظل إغلاق صارم فرضته الحكومة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد باريس

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فيديو.. شاهد مَن يتجوّل في شوارع باريس بعدما هجرها البشر
سبق

"هل نحن في باريس أم في غابة إفريقية؟"، لم يصدق سكان منطقة شامبيني سور مارن في ضواحي باريس أعينهم وهم يشاهدون حماراً وحشياً يجري على الطريق بين السيارات، في إحدى وقائع الحيوانات التي هربت لتحتل شوارع باريس، بعدما هجرها أهلها بسبب فيروس كورونا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يوم الجمعة الماضي، التقط سائق شريط فيديو وهو يسير بسيارته خلف حمار وحشي، ويزعم السائق أنه مرّ بحصان يسير في الشارع قبل أن يشاهد الحمار، ويصيح الرجل: "يا إلهي، أشعر وكأننا في كينيا.. هذه رحلة سفاري".

وتضيف الصحيفة، إن الحيوانات هربت من سيرك بعدما فتح شخص ما البوابة وغادر المكان.

وتأتي اللقطات الغريبة للحمار الوحشي مع ظهور مقطع لاثنين من الغزلان البرية يتجوّلان في شوارع باريس، حسب وكالة " فرانس برس".

ودخلت باريس وضواحها يومها الـ27، في ظل إغلاق صارم فرضته الحكومة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
12:11 PM

فيديو.. شاهد مَن يتجوّل في شوارع باريس بعدما هجرها البشر

بسبب فيروس كورونا

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
6,938

"هل نحن في باريس أم في غابة إفريقية؟"، لم يصدق سكان منطقة شامبيني سور مارن في ضواحي باريس أعينهم وهم يشاهدون حماراً وحشياً يجري على الطريق بين السيارات، في إحدى وقائع الحيوانات التي هربت لتحتل شوارع باريس، بعدما هجرها أهلها بسبب فيروس كورونا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يوم الجمعة الماضي، التقط سائق شريط فيديو وهو يسير بسيارته خلف حمار وحشي، ويزعم السائق أنه مرّ بحصان يسير في الشارع قبل أن يشاهد الحمار، ويصيح الرجل: "يا إلهي، أشعر وكأننا في كينيا.. هذه رحلة سفاري".

وتضيف الصحيفة، إن الحيوانات هربت من سيرك بعدما فتح شخص ما البوابة وغادر المكان.

وتأتي اللقطات الغريبة للحمار الوحشي مع ظهور مقطع لاثنين من الغزلان البرية يتجوّلان في شوارع باريس، حسب وكالة " فرانس برس".

ودخلت باريس وضواحها يومها الـ27، في ظل إغلاق صارم فرضته الحكومة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

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