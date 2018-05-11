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الإمارات ترحب بمؤتمر المانحين لليمن: تأكيدٌ لدور المملكة في رفع المعاناة عن الأشقاء

أكدت استعدادها لتقديم كل ما يُمَكّن اليمن من تحقيق الازدهار ويلبي كل آماله وتطلعاته

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لليمن المقرر أن يعقد خلال شهر يونيو المقبل استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم دعم دولة الإمارات لهذا المؤتمر الذي تستضيفه المملكة في الثاني من يونيو، وسيعقد عن بُعد، ويأتي استمراراً لنهج المملكة في حشد المساعدات والمساهمات الإنسانية والتنموية العالمية لليمن وشعبه الشقيق.
وقال البيان: " إن الدعوة لهذا المؤتمر تأكيدٌ لدور المملكة العربية السعودية الريادي في رفع المعاناة الإنسانية عن الأشقاء اليمنيين"، مشدداً على أن دولة الإمارات تدعم المبادرات والجهود كافة الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير الذي يهدف إلى دعم مسيرة التنمية في اليمن.
وأكدت الوزارة استعداد الإمارات لتقديم كل ما يُمَكّن اليمن من تحقيق الازدهار، ويرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل شعبه، ويلبي كل آماله وتطلعاته.

الإمارات مؤتمر المانحين لليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات ترحب بمؤتمر المانحين لليمن: تأكيدٌ لدور المملكة في رفع المعاناة عن الأشقاء
سبق

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لليمن المقرر أن يعقد خلال شهر يونيو المقبل استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم دعم دولة الإمارات لهذا المؤتمر الذي تستضيفه المملكة في الثاني من يونيو، وسيعقد عن بُعد، ويأتي استمراراً لنهج المملكة في حشد المساعدات والمساهمات الإنسانية والتنموية العالمية لليمن وشعبه الشقيق.
وقال البيان: " إن الدعوة لهذا المؤتمر تأكيدٌ لدور المملكة العربية السعودية الريادي في رفع المعاناة الإنسانية عن الأشقاء اليمنيين"، مشدداً على أن دولة الإمارات تدعم المبادرات والجهود كافة الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير الذي يهدف إلى دعم مسيرة التنمية في اليمن.
وأكدت الوزارة استعداد الإمارات لتقديم كل ما يُمَكّن اليمن من تحقيق الازدهار، ويرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل شعبه، ويلبي كل آماله وتطلعاته.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
08:00 PM

الإمارات ترحب بمؤتمر المانحين لليمن: تأكيدٌ لدور المملكة في رفع المعاناة عن الأشقاء

أكدت استعدادها لتقديم كل ما يُمَكّن اليمن من تحقيق الازدهار ويلبي كل آماله وتطلعاته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لليمن المقرر أن يعقد خلال شهر يونيو المقبل استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم دعم دولة الإمارات لهذا المؤتمر الذي تستضيفه المملكة في الثاني من يونيو، وسيعقد عن بُعد، ويأتي استمراراً لنهج المملكة في حشد المساعدات والمساهمات الإنسانية والتنموية العالمية لليمن وشعبه الشقيق.
وقال البيان: " إن الدعوة لهذا المؤتمر تأكيدٌ لدور المملكة العربية السعودية الريادي في رفع المعاناة الإنسانية عن الأشقاء اليمنيين"، مشدداً على أن دولة الإمارات تدعم المبادرات والجهود كافة الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير الذي يهدف إلى دعم مسيرة التنمية في اليمن.
وأكدت الوزارة استعداد الإمارات لتقديم كل ما يُمَكّن اليمن من تحقيق الازدهار، ويرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل شعبه، ويلبي كل آماله وتطلعاته.

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