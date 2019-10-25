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"الغامدي": ممارسات وتلاعب يقوم بها البعض عند فحص المخدرات.. و"الجنائية" تكشفها

أشاد بجهود المملكة عبر الأجهزه الأمنية والحكومية المختلفة للتصدي لهذه الآفة

كشف العقيد دكتور خالد غرم الله الغامدي استشاري العلوم الجنائية بالأدلة الجنائية بمحافظة جدة أساليب التلاعب وبعض الممارسات التي يقوم بها البعض عند فحص المخدرات مثل تناول حبوب منع الحمل ومغذيات الجلوكوز والبقدونس وشراب الشعير وأدوية الضغط المدرة للبول وشرب الخل وغيرها لمحاولة إظهار نتيجة تحليل سلبية عند فحص المخدرات.

وبيّن الغامدي خلال محاضرة قدمها اليوم بعنوان كشف التلاعب في فحص المخدرات بمجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية على هامش معرض دارنا بلا مخدرات أن السعودية قامت بمجهودات عظيمة من خلال الأجهزة الأمنية والحكومية المختلفة للتصدي لهذه الآفة، حيث ورد في تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC أنه في عام 2007 احتلت السعودية المرتبة الأولى في الضبطيات الخاصة بالمنشطات وأبرزها الكبتاجون وظلت الجهود حثيثة حتى أصبحت الأرقام في عام 2020 أقل من المعدلات المرصودة من قِبل المكتب في جنوب غرب آسيا والدول المجاورة حسب ما ورد في تقرير المكتب لعام 2020.

وبيّن أن التقنيات العلمية والعملية عالية الدقة المستخدمة في الفحص الجنائية تجعل من السهل تحديد أجزاء تصل إلى جزء في البليون من أي مادة مخدرة ، الأمر الذي يجعل لها القدره بفضل الله في كشف أي تلاعب في فحص المخدرات، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية في سياسات من شأنها تعزيز الأداء الحكومي في كل القطاعات توافقًا مع رؤية 2030.

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"الغامدي": ممارسات وتلاعب يقوم بها البعض عند فحص المخدرات.. و"الجنائية" تكشفها
سبق

كشف العقيد دكتور خالد غرم الله الغامدي استشاري العلوم الجنائية بالأدلة الجنائية بمحافظة جدة أساليب التلاعب وبعض الممارسات التي يقوم بها البعض عند فحص المخدرات مثل تناول حبوب منع الحمل ومغذيات الجلوكوز والبقدونس وشراب الشعير وأدوية الضغط المدرة للبول وشرب الخل وغيرها لمحاولة إظهار نتيجة تحليل سلبية عند فحص المخدرات.

وبيّن الغامدي خلال محاضرة قدمها اليوم بعنوان كشف التلاعب في فحص المخدرات بمجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية على هامش معرض دارنا بلا مخدرات أن السعودية قامت بمجهودات عظيمة من خلال الأجهزة الأمنية والحكومية المختلفة للتصدي لهذه الآفة، حيث ورد في تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC أنه في عام 2007 احتلت السعودية المرتبة الأولى في الضبطيات الخاصة بالمنشطات وأبرزها الكبتاجون وظلت الجهود حثيثة حتى أصبحت الأرقام في عام 2020 أقل من المعدلات المرصودة من قِبل المكتب في جنوب غرب آسيا والدول المجاورة حسب ما ورد في تقرير المكتب لعام 2020.

وبيّن أن التقنيات العلمية والعملية عالية الدقة المستخدمة في الفحص الجنائية تجعل من السهل تحديد أجزاء تصل إلى جزء في البليون من أي مادة مخدرة ، الأمر الذي يجعل لها القدره بفضل الله في كشف أي تلاعب في فحص المخدرات، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية في سياسات من شأنها تعزيز الأداء الحكومي في كل القطاعات توافقًا مع رؤية 2030.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
10:05 PM

"الغامدي": ممارسات وتلاعب يقوم بها البعض عند فحص المخدرات.. و"الجنائية" تكشفها

أشاد بجهود المملكة عبر الأجهزه الأمنية والحكومية المختلفة للتصدي لهذه الآفة

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عبدالله الراجحي - جدة
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كشف العقيد دكتور خالد غرم الله الغامدي استشاري العلوم الجنائية بالأدلة الجنائية بمحافظة جدة أساليب التلاعب وبعض الممارسات التي يقوم بها البعض عند فحص المخدرات مثل تناول حبوب منع الحمل ومغذيات الجلوكوز والبقدونس وشراب الشعير وأدوية الضغط المدرة للبول وشرب الخل وغيرها لمحاولة إظهار نتيجة تحليل سلبية عند فحص المخدرات.

وبيّن الغامدي خلال محاضرة قدمها اليوم بعنوان كشف التلاعب في فحص المخدرات بمجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية على هامش معرض دارنا بلا مخدرات أن السعودية قامت بمجهودات عظيمة من خلال الأجهزة الأمنية والحكومية المختلفة للتصدي لهذه الآفة، حيث ورد في تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC أنه في عام 2007 احتلت السعودية المرتبة الأولى في الضبطيات الخاصة بالمنشطات وأبرزها الكبتاجون وظلت الجهود حثيثة حتى أصبحت الأرقام في عام 2020 أقل من المعدلات المرصودة من قِبل المكتب في جنوب غرب آسيا والدول المجاورة حسب ما ورد في تقرير المكتب لعام 2020.

وبيّن أن التقنيات العلمية والعملية عالية الدقة المستخدمة في الفحص الجنائية تجعل من السهل تحديد أجزاء تصل إلى جزء في البليون من أي مادة مخدرة ، الأمر الذي يجعل لها القدره بفضل الله في كشف أي تلاعب في فحص المخدرات، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية في سياسات من شأنها تعزيز الأداء الحكومي في كل القطاعات توافقًا مع رؤية 2030.

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