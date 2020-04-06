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ما مدى احتمال الإصابة بكورونا من الحيوانات المنزلية؟ اعرف الإجابة

في وقت قرر فيه البعض اتخاذ قرار التخلص منها بالقتل الرحيم

كشف كبير الخبراء في الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية فلاديمير نيكيفوروف أنه من غير الممكن الإصابة بفيروس كورونا COVID-19 من الحيوانات المنزلية.

وبحسب "روسيا اليوم"، فقد قال نيكيفوروف في حديث تلفزيوني: "ظهرت معلومات تفيد بأن الكلاب والقطط تحمل فيروس كورونا، وأطباء البيطرة في حيرة من أمرهم، حتى أن بعضهم قرر التخلص منها بالقتل الرحيم". وأضاف: القطط لا تصاب بفيروس كورونا؛ لأن لها "فيروس كورونا" خاصًّا بها، لا ينتقل إلى البشر.


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ما مدى احتمال الإصابة بكورونا من الحيوانات المنزلية؟ اعرف الإجابة
سبق

كشف كبير الخبراء في الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية فلاديمير نيكيفوروف أنه من غير الممكن الإصابة بفيروس كورونا COVID-19 من الحيوانات المنزلية.

وبحسب "روسيا اليوم"، فقد قال نيكيفوروف في حديث تلفزيوني: "ظهرت معلومات تفيد بأن الكلاب والقطط تحمل فيروس كورونا، وأطباء البيطرة في حيرة من أمرهم، حتى أن بعضهم قرر التخلص منها بالقتل الرحيم". وأضاف: القطط لا تصاب بفيروس كورونا؛ لأن لها "فيروس كورونا" خاصًّا بها، لا ينتقل إلى البشر.


06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
08:15 PM

ما مدى احتمال الإصابة بكورونا من الحيوانات المنزلية؟ اعرف الإجابة

في وقت قرر فيه البعض اتخاذ قرار التخلص منها بالقتل الرحيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,209

كشف كبير الخبراء في الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية فلاديمير نيكيفوروف أنه من غير الممكن الإصابة بفيروس كورونا COVID-19 من الحيوانات المنزلية.

وبحسب "روسيا اليوم"، فقد قال نيكيفوروف في حديث تلفزيوني: "ظهرت معلومات تفيد بأن الكلاب والقطط تحمل فيروس كورونا، وأطباء البيطرة في حيرة من أمرهم، حتى أن بعضهم قرر التخلص منها بالقتل الرحيم". وأضاف: القطط لا تصاب بفيروس كورونا؛ لأن لها "فيروس كورونا" خاصًّا بها، لا ينتقل إلى البشر.


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