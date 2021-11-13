الهند تسجل 11850 إصابة جديدة بفيروس كورونا و555 حالة وفاة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجلت الهند 11850 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية بالفيروس إلى 34 مليوناً و426 ألفاً و36 إصابة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الاتحادية الهندية اليوم.

وأشارت الوزارة إلى تراجع عدد حالات الإصابة النشطة إلى 136308 حالات، وهي أدنى حصيلة منذ 274 يوما.

وقفزت حصيلة الوفيات إلى 463245 بعد تسجيل 555 حالة وفاة جديدة.