حدد مختص بيطري ستة إرشادات طبية مهمة لملاك الهجن، عليهم الالتزام بها حفاظاً على مطاياهم، حيث أكد المختص راشد العجمي، أنه في حالة إصابة مطايا الهجن بالكسور أو الجروح، فإنه يفضّل الحرص على عدم تحريك الحالة، ومحاولة الربط حول الجرح لوقف النزيف قدر الإمكان، واستدعاء الطبيب بأسرع وقت ممكن للتعامل مع الحالة. ولفت إلى أنه عند الاشتباه بإصابة الهجن بالمرض، وذلك عند وجود ارتفاع في درجة حرارة الجسم، أو عند وجود تقلّصات، فإنه بالإمكان تبريد الجسم بالماء، أو منحها خافضاً للحرارة. أما في حالات التسمم وعسر الهضم، فإنه يمنع الأكل ويتم إعطاء مسهّلات للهضم ومضادات للتسمم، موصياً بضرورة الفحص والتحليل الدوري كل ستة أشهر على الأقل، لاكتشاف وتدارك أي مرض يصيب الهجن، والأهم من ذلك تحصينها ضد الأمراض والفيروسات المعدية، كالتحصين ضد التسمم المعوي، والسعار عند الضرورة. وأوضح أن أهميّة التحصينات الوقائية تكمن في أنها توفّر حماية فعّالة وعالية ضد الأمراض الخطيرة، مع ضرورة الالتزام بالجرعات المناسبة حسب العمر، والالتزام بالمواعيد حسبما يحدده الطبيب المختص. وبالإضافة إلى التحصينات، أوصى الطبيب أيضًا للوقاية من الأمراض والفيروسات المعدية، بعزل الحالات المشتبه بإصابتها بعيدًا عن بقيّة المطايا، مع فحص الحرارة مرّتين في اليوم الواحد، ومنح الأخرى غير المصابة مضادات حيويّة للوقاية من الإصابة، وذلك تحت إشراف الطبيب المختص. وأشار بأن التغذية السليمة والتحليل الدوري لبعض الأمراض الخطيرة الأخرى، كالدرن والمالطيّة من الأمور التي لابد منها، للحفاظ على سلامة المطايا، بالإضافة إلى الأدوية الوقائية من الأمراض كالهيام وطفيليات الدم والطفيليات الداخليّة والجرب.

6 إرشادات طبية لسلامة المطايا في مهرجان الهجن بالطائف.. تعرّف عليها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-09 حدد مختص بيطري ستة إرشادات طبية مهمة لملاك الهجن، عليهم الالتزام بها حفاظاً على مطاياهم، حيث أكد المختص راشد العجمي، أنه في حالة إصابة مطايا الهجن بالكسور أو الجروح، فإنه يفضّل الحرص على عدم تحريك الحالة، ومحاولة الربط حول الجرح لوقف النزيف قدر الإمكان، واستدعاء الطبيب بأسرع وقت ممكن للتعامل مع الحالة.



ولفت إلى أنه عند الاشتباه بإصابة الهجن بالمرض، وذلك عند وجود ارتفاع في درجة حرارة الجسم، أو عند وجود تقلّصات، فإنه بالإمكان تبريد الجسم بالماء، أو منحها خافضاً للحرارة. أما في حالات التسمم وعسر الهضم، فإنه يمنع الأكل ويتم إعطاء مسهّلات للهضم ومضادات للتسمم، موصياً بضرورة الفحص والتحليل الدوري كل ستة أشهر على الأقل، لاكتشاف وتدارك أي مرض يصيب الهجن، والأهم من ذلك تحصينها ضد الأمراض والفيروسات المعدية، كالتحصين ضد التسمم المعوي، والسعار عند الضرورة.



وأوضح أن أهميّة التحصينات الوقائية تكمن في أنها توفّر حماية فعّالة وعالية ضد الأمراض الخطيرة، مع ضرورة الالتزام بالجرعات المناسبة حسب العمر، والالتزام بالمواعيد حسبما يحدده الطبيب المختص.



وبالإضافة إلى التحصينات، أوصى الطبيب أيضًا للوقاية من الأمراض والفيروسات المعدية، بعزل الحالات المشتبه بإصابتها بعيدًا عن بقيّة المطايا، مع فحص الحرارة مرّتين في اليوم الواحد، ومنح الأخرى غير المصابة مضادات حيويّة للوقاية من الإصابة، وذلك تحت إشراف الطبيب المختص.



وأشار بأن التغذية السليمة والتحليل الدوري لبعض الأمراض الخطيرة الأخرى، كالدرن والمالطيّة من الأمور التي لابد منها، للحفاظ على سلامة المطايا، بالإضافة إلى الأدوية الوقائية من الأمراض كالهيام وطفيليات الدم والطفيليات الداخليّة والجرب.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 07:17 PM

6 إرشادات طبية لسلامة المطايا في مهرجان الهجن بالطائف.. تعرّف عليها





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حدد مختص بيطري ستة إرشادات طبية مهمة لملاك الهجن، عليهم الالتزام بها حفاظاً على مطاياهم، حيث أكد المختص راشد العجمي، أنه في حالة إصابة مطايا الهجن بالكسور أو الجروح، فإنه يفضّل الحرص على عدم تحريك الحالة، ومحاولة الربط حول الجرح لوقف النزيف قدر الإمكان، واستدعاء الطبيب بأسرع وقت ممكن للتعامل مع الحالة.



ولفت إلى أنه عند الاشتباه بإصابة الهجن بالمرض، وذلك عند وجود ارتفاع في درجة حرارة الجسم، أو عند وجود تقلّصات، فإنه بالإمكان تبريد الجسم بالماء، أو منحها خافضاً للحرارة. أما في حالات التسمم وعسر الهضم، فإنه يمنع الأكل ويتم إعطاء مسهّلات للهضم ومضادات للتسمم، موصياً بضرورة الفحص والتحليل الدوري كل ستة أشهر على الأقل، لاكتشاف وتدارك أي مرض يصيب الهجن، والأهم من ذلك تحصينها ضد الأمراض والفيروسات المعدية، كالتحصين ضد التسمم المعوي، والسعار عند الضرورة.



وأوضح أن أهميّة التحصينات الوقائية تكمن في أنها توفّر حماية فعّالة وعالية ضد الأمراض الخطيرة، مع ضرورة الالتزام بالجرعات المناسبة حسب العمر، والالتزام بالمواعيد حسبما يحدده الطبيب المختص.



وبالإضافة إلى التحصينات، أوصى الطبيب أيضًا للوقاية من الأمراض والفيروسات المعدية، بعزل الحالات المشتبه بإصابتها بعيدًا عن بقيّة المطايا، مع فحص الحرارة مرّتين في اليوم الواحد، ومنح الأخرى غير المصابة مضادات حيويّة للوقاية من الإصابة، وذلك تحت إشراف الطبيب المختص.



وأشار بأن التغذية السليمة والتحليل الدوري لبعض الأمراض الخطيرة الأخرى، كالدرن والمالطيّة من الأمور التي لابد منها، للحفاظ على سلامة المطايا، بالإضافة إلى الأدوية الوقائية من الأمراض كالهيام وطفيليات الدم والطفيليات الداخليّة والجرب.