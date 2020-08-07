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"الصحة" تعلن تسجيل 1859 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1567 إصابة

"الصحة" توضح إجراءات العزل المنزلي لفيروس كورونا

أوضحت "الصحة" الإجراءات المطلوبة في حالة إصابة أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-١٩)، وآلية العزل المنزلي.

وشرحت الوزارة، في مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، كيفية تنفيذ تلك الإجراءات، فحين تتأكّد إصابة الأب بالفيروس في اليوم الأول من الشهر، فلابد من إخضاعه للعزل المنزلي لمدة ١٠ أيام؛ بوصفه حالة مؤكّدة، فيما يخضع بقية أفراد الأسرة لفترة عزل أساسية مدتها ١٤ يوماً اعتباراً من تاريخ تأكيد إصابة الأب التي أُعلنت في اليوم الأول من الشهر، وأي شخص من بقية أفراد الأسرة الآخرين يظهر عليه أي أعراض إصابة بالفيروس لاحقاً يجب عليه احتساب ١٠ أيام؛ كفترة عزل منزلي اعتباراً من ظهور العارض الصحي لهذا الفرد.. أما مَن لم تظهر عليهم أعراض خلال فترة العزل الأساسية، فيجب عليهم الاكتفاء باستكمال فترة العزل الأساسية، وهي ١٤ يوماً من تاريخ تأكيد إصابة الأب.

ويمكن الاطلاع على الفيديو والاستفادة من محتوياته عبر الرابط: https://twitter.com/livewellmoh/status/1291093227056115714?s=21

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" توضح إجراءات العزل المنزلي لفيروس كورونا
سبق

أوضحت "الصحة" الإجراءات المطلوبة في حالة إصابة أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-١٩)، وآلية العزل المنزلي.

وشرحت الوزارة، في مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، كيفية تنفيذ تلك الإجراءات، فحين تتأكّد إصابة الأب بالفيروس في اليوم الأول من الشهر، فلابد من إخضاعه للعزل المنزلي لمدة ١٠ أيام؛ بوصفه حالة مؤكّدة، فيما يخضع بقية أفراد الأسرة لفترة عزل أساسية مدتها ١٤ يوماً اعتباراً من تاريخ تأكيد إصابة الأب التي أُعلنت في اليوم الأول من الشهر، وأي شخص من بقية أفراد الأسرة الآخرين يظهر عليه أي أعراض إصابة بالفيروس لاحقاً يجب عليه احتساب ١٠ أيام؛ كفترة عزل منزلي اعتباراً من ظهور العارض الصحي لهذا الفرد.. أما مَن لم تظهر عليهم أعراض خلال فترة العزل الأساسية، فيجب عليهم الاكتفاء باستكمال فترة العزل الأساسية، وهي ١٤ يوماً من تاريخ تأكيد إصابة الأب.

ويمكن الاطلاع على الفيديو والاستفادة من محتوياته عبر الرابط: https://twitter.com/livewellmoh/status/1291093227056115714?s=21

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
03:58 PM

"الصحة" توضح إجراءات العزل المنزلي لفيروس كورونا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
5,637

أوضحت "الصحة" الإجراءات المطلوبة في حالة إصابة أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-١٩)، وآلية العزل المنزلي.

وشرحت الوزارة، في مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، كيفية تنفيذ تلك الإجراءات، فحين تتأكّد إصابة الأب بالفيروس في اليوم الأول من الشهر، فلابد من إخضاعه للعزل المنزلي لمدة ١٠ أيام؛ بوصفه حالة مؤكّدة، فيما يخضع بقية أفراد الأسرة لفترة عزل أساسية مدتها ١٤ يوماً اعتباراً من تاريخ تأكيد إصابة الأب التي أُعلنت في اليوم الأول من الشهر، وأي شخص من بقية أفراد الأسرة الآخرين يظهر عليه أي أعراض إصابة بالفيروس لاحقاً يجب عليه احتساب ١٠ أيام؛ كفترة عزل منزلي اعتباراً من ظهور العارض الصحي لهذا الفرد.. أما مَن لم تظهر عليهم أعراض خلال فترة العزل الأساسية، فيجب عليهم الاكتفاء باستكمال فترة العزل الأساسية، وهي ١٤ يوماً من تاريخ تأكيد إصابة الأب.

ويمكن الاطلاع على الفيديو والاستفادة من محتوياته عبر الرابط: https://twitter.com/livewellmoh/status/1291093227056115714?s=21

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