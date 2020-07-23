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"الصحة" تعلن تسجيل 2238 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 260394

أمير الجوف يطمئن على صحة مصابي كورونا

مؤكدًا اهتمام القيادة بالمرضى من مواطنين ومقيمين

اطمأن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على مصابي فيروس كورونا الذين يرقدون في مركز كورونا بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا.

وتحدث أمير الجوف مع المصابين من خلال الاتصال المرئي، مطمئناً على صحتهم، ومؤكداً اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على رعاية المرضى من المواطنين والمقيمين وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، لافتاً إلى متابعته الشخصية لجميع الحالات في مستشفيات المنطقة وتقديم الرعاية الطبية لهم، داعياً الله أن يمن على الجميع بالشفاء العاجل.

من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي، عن شكره لأمير منطقة الجوف على اهتمامه ومتابعته المستمرة لجميع الحالات في المنطقة، ودعمه للقطاع الصحي في منطقة الجوف ومحافظاتها، الذي يترجم حرص حكومتنا الرشيدة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يطمئن على صحة مصابي كورونا
سبق

اطمأن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على مصابي فيروس كورونا الذين يرقدون في مركز كورونا بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا.

وتحدث أمير الجوف مع المصابين من خلال الاتصال المرئي، مطمئناً على صحتهم، ومؤكداً اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على رعاية المرضى من المواطنين والمقيمين وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، لافتاً إلى متابعته الشخصية لجميع الحالات في مستشفيات المنطقة وتقديم الرعاية الطبية لهم، داعياً الله أن يمن على الجميع بالشفاء العاجل.

من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي، عن شكره لأمير منطقة الجوف على اهتمامه ومتابعته المستمرة لجميع الحالات في المنطقة، ودعمه للقطاع الصحي في منطقة الجوف ومحافظاتها، الذي يترجم حرص حكومتنا الرشيدة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
02:14 PM

أمير الجوف يطمئن على صحة مصابي كورونا

مؤكدًا اهتمام القيادة بالمرضى من مواطنين ومقيمين

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
0
1,180

اطمأن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على مصابي فيروس كورونا الذين يرقدون في مركز كورونا بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا.

وتحدث أمير الجوف مع المصابين من خلال الاتصال المرئي، مطمئناً على صحتهم، ومؤكداً اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على رعاية المرضى من المواطنين والمقيمين وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، لافتاً إلى متابعته الشخصية لجميع الحالات في مستشفيات المنطقة وتقديم الرعاية الطبية لهم، داعياً الله أن يمن على الجميع بالشفاء العاجل.

من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي، عن شكره لأمير منطقة الجوف على اهتمامه ومتابعته المستمرة لجميع الحالات في المنطقة، ودعمه للقطاع الصحي في منطقة الجوف ومحافظاتها، الذي يترجم حرص حكومتنا الرشيدة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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