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"العدل": توثيق 600 ألف حالة اجتماعية إلكترونيًا خلال عام

بينها توثيق عقود الزواج والطلاق وورثة متوفى و"وصية"

أعلنت وزارة العدل عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق، تدقيق ومصادقة أكثر من 600 ألف طلب لتوثيق الحالات الاجتماعية، التي انتقلت قبل عام من المحاكم إلى كتابات العدل، وفق نظام التوثيق الجديد.


وأوضحت أن قائمة الطلبات اشتملت على توثيق عقود الزواج، وتوثيق ورثة متوفى، وتوثيق الطلاق، وتوثيق الوصية، وتوثيق الوقف, حيث يمكن الاستفادة منها إلكترونيًا عبر بوابة ناجز: najiz.sa.


وأكدت الوزارة تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخدمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع مستوى الأداء والإنجاز.


يذكر أن نظام التوثيق الجديد تضمن العديد من الاختصاصات لكتَّاب العدل, منها: بعض الاختصاصات الجديدة التي نُقِلت من المحاكم إلى كتابات العدل، حيث تشمل اختصاصات كتَّاب العدل: توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة (بما فيها العقار) إذا لم يكن فيها نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتوثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي، إضافة إلى الطلاق, وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، مما يسهم في سرعة الإنجاز وتقليل القضايا على المحاكم.

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"العدل": توثيق 600 ألف حالة اجتماعية إلكترونيًا خلال عام
سبق

أعلنت وزارة العدل عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق، تدقيق ومصادقة أكثر من 600 ألف طلب لتوثيق الحالات الاجتماعية، التي انتقلت قبل عام من المحاكم إلى كتابات العدل، وفق نظام التوثيق الجديد.


وأوضحت أن قائمة الطلبات اشتملت على توثيق عقود الزواج، وتوثيق ورثة متوفى، وتوثيق الطلاق، وتوثيق الوصية، وتوثيق الوقف, حيث يمكن الاستفادة منها إلكترونيًا عبر بوابة ناجز: najiz.sa.


وأكدت الوزارة تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخدمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع مستوى الأداء والإنجاز.


يذكر أن نظام التوثيق الجديد تضمن العديد من الاختصاصات لكتَّاب العدل, منها: بعض الاختصاصات الجديدة التي نُقِلت من المحاكم إلى كتابات العدل، حيث تشمل اختصاصات كتَّاب العدل: توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة (بما فيها العقار) إذا لم يكن فيها نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتوثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي، إضافة إلى الطلاق, وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، مما يسهم في سرعة الإنجاز وتقليل القضايا على المحاكم.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
02:35 PM

"العدل": توثيق 600 ألف حالة اجتماعية إلكترونيًا خلال عام

بينها توثيق عقود الزواج والطلاق وورثة متوفى و"وصية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة العدل عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق، تدقيق ومصادقة أكثر من 600 ألف طلب لتوثيق الحالات الاجتماعية، التي انتقلت قبل عام من المحاكم إلى كتابات العدل، وفق نظام التوثيق الجديد.


وأوضحت أن قائمة الطلبات اشتملت على توثيق عقود الزواج، وتوثيق ورثة متوفى، وتوثيق الطلاق، وتوثيق الوصية، وتوثيق الوقف, حيث يمكن الاستفادة منها إلكترونيًا عبر بوابة ناجز: najiz.sa.


وأكدت الوزارة تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخدمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع مستوى الأداء والإنجاز.


يذكر أن نظام التوثيق الجديد تضمن العديد من الاختصاصات لكتَّاب العدل, منها: بعض الاختصاصات الجديدة التي نُقِلت من المحاكم إلى كتابات العدل، حيث تشمل اختصاصات كتَّاب العدل: توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة (بما فيها العقار) إذا لم يكن فيها نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتوثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي، إضافة إلى الطلاق, وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، مما يسهم في سرعة الإنجاز وتقليل القضايا على المحاكم.

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