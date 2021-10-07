قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مطار أبها

جددت موقفها الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مطار مدينة أبها.

وعدّت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها اليوم، استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملًا تخريبيًا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.