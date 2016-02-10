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"الأرصاد": سُحُب ممطرة على الباحة.. والمدني: اتبعوا الإرشادات

تستمر حتى الساعة الـ7 من مساء اليوم وتُصحَب برياح نشطة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس في منطقة الباحة، يفيد بسحب رعدية ممطرة تُصحَب برياح نشطة سطحية.

ويشمل التنبيه، مدينة الباحة ومحافظات: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها)؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة الـ7 من مساء اليوم.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بالجميع، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

الأرصاد حالة الطقس الباحة أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سُحُب ممطرة على الباحة.. والمدني: اتبعوا الإرشادات
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس في منطقة الباحة، يفيد بسحب رعدية ممطرة تُصحَب برياح نشطة سطحية.

ويشمل التنبيه، مدينة الباحة ومحافظات: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها)؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة الـ7 من مساء اليوم.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بالجميع، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
10:34 AM

"الأرصاد": سُحُب ممطرة على الباحة.. والمدني: اتبعوا الإرشادات

تستمر حتى الساعة الـ7 من مساء اليوم وتُصحَب برياح نشطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس في منطقة الباحة، يفيد بسحب رعدية ممطرة تُصحَب برياح نشطة سطحية.

ويشمل التنبيه، مدينة الباحة ومحافظات: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها)؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة الـ7 من مساء اليوم.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بالجميع، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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