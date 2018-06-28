"البنتاغون" يعلن: توجيه ضربات بمقاتلات F15 وF16 لمناطق تمركز ميليشيات إيرانية قرب الحدود السورية - العراقية

مقتل 4 من ميليشيات طهران إثر استهداف منشآتهم ومنازلهم في البوكمال

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، توجيه ضربات عسكرية لمناطق تمركز ميليشيات تابعة لإيران قرب الحدود السورية - العراقية.

وقال "البنتاغون"، "استخدمنا مقاتلات F15 وF16 في ضربة ضد عناصر تابعة لإيران قرب حدود سوريا والعراق"، وأضاف في بيان "هاجمنا مرافق تشغيل وتخزين أسلحة في موقعيْن بسوريا وآخر بالعراق، واستهدفنا منشآت لميليشيات تدعمها إيران في منطقة حدودية بين العراق وسوريا".

وأكّد "البنتاغون" أن الهجمات تظهر أن الرئيس جو بايدن؛ سيتحرّك لحماية الأميركيين، وقال مسؤول أميركي، إن إحدى المنشآت المستهدفة قرب حدود سوريا والعراق استُخدمت لإطلاق طائرات مسيّرة.

ونقلاً عن قناة "العربية"، أن 4 قتلوا من عناصر الميليشيات الايرانية في ضربة عسكرية أميركية بمنطقة البوكمال السورية، استهدفت منشآت داخل سوريا وعلى الحدود العراقية.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن الضربة الأميركية استهدفت تحركات ميليشيات عراقية موالية لإيران داخل سوريا، وإنها خلفت 4 قتلى من عناصر الميليشيات.

وطبقاً لوكالة "رويترز"، فإن ميليشيا تابعة لإيران شنّت 5 هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت أميركية بالعراق منذ أبريل.

وقال إعلام النظام السوري، إن غارات جوية طالت منطقة البوكمال بريف دور الزور، وقال إن غارات جوية استهدفت منشآت على الحدود السورية - العراقية.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف محطة كهرباء في محافظة ديالى العراقية.

وقال وزير الكهرباء العراقي: الهجوم الصاروخي على محطة صلاح الدين تسبّب في أضرار جسيمة.