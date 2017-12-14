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"سكني" يواصل تسليم "الفلل الجاهزة" لـ19 مشروعًا

تَوزعت في 9 مناطق بمختلف مناطق المملكة

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ حيث استمر التسليم خلال شهر نوفمبر الماضي في 19 مشروعًا، تتوزع في 9 مناطق حول المملكة، وتمت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وقال برنامج "سكني" في بيان صحافي اليوم: شَهِد الشهر الماضي تسليمَ فلل سكنية في 4 مشاريع بمنطقة الرياض، تشمل: إسكان المجمعة، والعيينة، والدوادمي، ورماح، إضافة إلى 3 مشاريع بالمنطقة الشرقية بمحافظتَي الخبر، والأحساء (إسكان الأحساء 1، 2)، كما شَمِلَ التسليم 3 مشاريع في منطقة القصيم، هي: (إسكان رياض الخبراء، وإسكان البدائع، وإسكان عنيزة)، وثلاث مشاريع أخرى في منطقة الحدود الشمالية في إسكان طريف ورفحاء وعرعر، ومشروعين في منطقة الجوف في محافظتيْ سكاكا والقريات، وكذلك مشروع في منطقة جازان شملت إسكان صبيا، بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع القنفذة في منطقة مكة المكرمة، وآخر في منطقة حائل "إسكان حائل".

وأضاف: في تبوك "إسكان تبوك"، وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة؛ حيث أعلنت الوزارة عن 40 مشروعًا توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا"، تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من رصف وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، ويتم تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط: https://sakani.housing.sa/projects-map.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم: نؤكد حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لتسليم الوحدات للمواطنين فور الانتهاء منها، كما تتابع الوزارة مستوى الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها؛ للتأكد من جودة التنفيذ بحسب المعايير والمواصفات المعتمدة؛ وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

ولفت "السويلم" إلى سعي الوزارة المستمر في توفير المزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين بشكل شهري؛ لتحقيق أهداف الدولة في زيادة نسب التملك بين الأسر السعودية، واستمرار ضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق؛ بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها برنامج "سكني" لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، قد أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال؛ مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين، تُمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبّي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

سكني وزارة الإسكان الفلل الجاهزة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يواصل تسليم "الفلل الجاهزة" لـ19 مشروعًا
سبق

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ حيث استمر التسليم خلال شهر نوفمبر الماضي في 19 مشروعًا، تتوزع في 9 مناطق حول المملكة، وتمت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وقال برنامج "سكني" في بيان صحافي اليوم: شَهِد الشهر الماضي تسليمَ فلل سكنية في 4 مشاريع بمنطقة الرياض، تشمل: إسكان المجمعة، والعيينة، والدوادمي، ورماح، إضافة إلى 3 مشاريع بالمنطقة الشرقية بمحافظتَي الخبر، والأحساء (إسكان الأحساء 1، 2)، كما شَمِلَ التسليم 3 مشاريع في منطقة القصيم، هي: (إسكان رياض الخبراء، وإسكان البدائع، وإسكان عنيزة)، وثلاث مشاريع أخرى في منطقة الحدود الشمالية في إسكان طريف ورفحاء وعرعر، ومشروعين في منطقة الجوف في محافظتيْ سكاكا والقريات، وكذلك مشروع في منطقة جازان شملت إسكان صبيا، بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع القنفذة في منطقة مكة المكرمة، وآخر في منطقة حائل "إسكان حائل".

وأضاف: في تبوك "إسكان تبوك"، وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة؛ حيث أعلنت الوزارة عن 40 مشروعًا توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا"، تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من رصف وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، ويتم تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط: https://sakani.housing.sa/projects-map.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم: نؤكد حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لتسليم الوحدات للمواطنين فور الانتهاء منها، كما تتابع الوزارة مستوى الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها؛ للتأكد من جودة التنفيذ بحسب المعايير والمواصفات المعتمدة؛ وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

ولفت "السويلم" إلى سعي الوزارة المستمر في توفير المزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين بشكل شهري؛ لتحقيق أهداف الدولة في زيادة نسب التملك بين الأسر السعودية، واستمرار ضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق؛ بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها برنامج "سكني" لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، قد أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال؛ مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين، تُمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبّي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
05:50 PM

"سكني" يواصل تسليم "الفلل الجاهزة" لـ19 مشروعًا

تَوزعت في 9 مناطق بمختلف مناطق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ حيث استمر التسليم خلال شهر نوفمبر الماضي في 19 مشروعًا، تتوزع في 9 مناطق حول المملكة، وتمت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وقال برنامج "سكني" في بيان صحافي اليوم: شَهِد الشهر الماضي تسليمَ فلل سكنية في 4 مشاريع بمنطقة الرياض، تشمل: إسكان المجمعة، والعيينة، والدوادمي، ورماح، إضافة إلى 3 مشاريع بالمنطقة الشرقية بمحافظتَي الخبر، والأحساء (إسكان الأحساء 1، 2)، كما شَمِلَ التسليم 3 مشاريع في منطقة القصيم، هي: (إسكان رياض الخبراء، وإسكان البدائع، وإسكان عنيزة)، وثلاث مشاريع أخرى في منطقة الحدود الشمالية في إسكان طريف ورفحاء وعرعر، ومشروعين في منطقة الجوف في محافظتيْ سكاكا والقريات، وكذلك مشروع في منطقة جازان شملت إسكان صبيا، بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع القنفذة في منطقة مكة المكرمة، وآخر في منطقة حائل "إسكان حائل".

وأضاف: في تبوك "إسكان تبوك"، وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة؛ حيث أعلنت الوزارة عن 40 مشروعًا توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا"، تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من رصف وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، ويتم تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط: https://sakani.housing.sa/projects-map.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم: نؤكد حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لتسليم الوحدات للمواطنين فور الانتهاء منها، كما تتابع الوزارة مستوى الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها؛ للتأكد من جودة التنفيذ بحسب المعايير والمواصفات المعتمدة؛ وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

ولفت "السويلم" إلى سعي الوزارة المستمر في توفير المزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين بشكل شهري؛ لتحقيق أهداف الدولة في زيادة نسب التملك بين الأسر السعودية، واستمرار ضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق؛ بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها برنامج "سكني" لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، قد أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال؛ مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين، تُمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبّي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

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