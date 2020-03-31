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بالفيديو.. "صحة بيشة" تحتفل بتعافي أول مصابة بـ"كورونا" وخروجها من المستشفى

ممرضة من الجنسية الهندية.. والحالات الأخرى مستقرة

احتفلت مديرية الشؤون الصحية ببيشة بشفاء أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي ممرضة من الجنسية الهندية، والتي خرجت من مستشفى الملك عبدالله في بيشة نهار اليوم الثلاثاء.

وقدّم المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله الهدايا والورود للمتعافية بحضور المتحدث الرسمي بـ"صحة بيشة"، والمساعدين للمشرف العام، وطاقم من الفريق الطبي والإداري بالمستشفى.

وأوضح مدير الشؤون الصحية فالح بن ناصر الشهراني، في تغريدة له، أن الحالات الأخرى مستقرة ولله الحمد، سائلاً الله لهم الشفاء العاجل.

‏وأشار "الشهراني" إلى أن هناك مؤتمراً صحفياً لوزارة الصحة يومياً؛ للتحدث عن مستجدات "كورونا".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "صحة بيشة" تحتفل بتعافي أول مصابة بـ"كورونا" وخروجها من المستشفى
سبق

احتفلت مديرية الشؤون الصحية ببيشة بشفاء أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي ممرضة من الجنسية الهندية، والتي خرجت من مستشفى الملك عبدالله في بيشة نهار اليوم الثلاثاء.

وقدّم المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله الهدايا والورود للمتعافية بحضور المتحدث الرسمي بـ"صحة بيشة"، والمساعدين للمشرف العام، وطاقم من الفريق الطبي والإداري بالمستشفى.

وأوضح مدير الشؤون الصحية فالح بن ناصر الشهراني، في تغريدة له، أن الحالات الأخرى مستقرة ولله الحمد، سائلاً الله لهم الشفاء العاجل.

‏وأشار "الشهراني" إلى أن هناك مؤتمراً صحفياً لوزارة الصحة يومياً؛ للتحدث عن مستجدات "كورونا".

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
06:31 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:34 PM

بالفيديو.. "صحة بيشة" تحتفل بتعافي أول مصابة بـ"كورونا" وخروجها من المستشفى

ممرضة من الجنسية الهندية.. والحالات الأخرى مستقرة

A A A
سويد الحارثي - بيشة
5
12,722

احتفلت مديرية الشؤون الصحية ببيشة بشفاء أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي ممرضة من الجنسية الهندية، والتي خرجت من مستشفى الملك عبدالله في بيشة نهار اليوم الثلاثاء.

وقدّم المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله الهدايا والورود للمتعافية بحضور المتحدث الرسمي بـ"صحة بيشة"، والمساعدين للمشرف العام، وطاقم من الفريق الطبي والإداري بالمستشفى.

وأوضح مدير الشؤون الصحية فالح بن ناصر الشهراني، في تغريدة له، أن الحالات الأخرى مستقرة ولله الحمد، سائلاً الله لهم الشفاء العاجل.

‏وأشار "الشهراني" إلى أن هناك مؤتمراً صحفياً لوزارة الصحة يومياً؛ للتحدث عن مستجدات "كورونا".

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