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شاهد.. مبادرة للمحافظة على نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية

بهدف تعزيز قيم المسؤولية ولتصبح المحافظة على البيئة سمة مجتمعية

دشنت محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، مبادرة للمحافظة على نظافة المحمية،

بهدف تعزيز قيم المسؤولية والتعاون ولتصبح المحافظة على البيئة سمة دائمة بين أفراد المجتمع.

ففي (روضة التنهاة) التابعة للمحمية انطلقت حملة النظافة بمشاركة 48 متطوعاً ومتطوعة تم خلالها رفع 3 أطنان من المخلفات، كما

شارك 22 متطوعاً ومتطوعة في حملة (روضة الخفس) رفع خلالها حوالي 1.5 طنٍ من المخلفات، إضافة إلى رفع 3 أطنان من المخلفات

في (روضة نورة) بمشاركة 38 متطوعاً ومتطوعة.

وتعد محمية الملك عبدالعزيز الملكية محمية طبيعية تقع في منطقة الرياض، وتضم روضتي التنهاة والخفس والمناطق المجاورة لهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مبادرة للمحافظة على نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية
سبق

دشنت محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، مبادرة للمحافظة على نظافة المحمية،

بهدف تعزيز قيم المسؤولية والتعاون ولتصبح المحافظة على البيئة سمة دائمة بين أفراد المجتمع.

ففي (روضة التنهاة) التابعة للمحمية انطلقت حملة النظافة بمشاركة 48 متطوعاً ومتطوعة تم خلالها رفع 3 أطنان من المخلفات، كما

شارك 22 متطوعاً ومتطوعة في حملة (روضة الخفس) رفع خلالها حوالي 1.5 طنٍ من المخلفات، إضافة إلى رفع 3 أطنان من المخلفات

في (روضة نورة) بمشاركة 38 متطوعاً ومتطوعة.

وتعد محمية الملك عبدالعزيز الملكية محمية طبيعية تقع في منطقة الرياض، وتضم روضتي التنهاة والخفس والمناطق المجاورة لهما.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
05:33 PM

شاهد.. مبادرة للمحافظة على نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية

بهدف تعزيز قيم المسؤولية ولتصبح المحافظة على البيئة سمة مجتمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,023

دشنت محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، مبادرة للمحافظة على نظافة المحمية،

بهدف تعزيز قيم المسؤولية والتعاون ولتصبح المحافظة على البيئة سمة دائمة بين أفراد المجتمع.

ففي (روضة التنهاة) التابعة للمحمية انطلقت حملة النظافة بمشاركة 48 متطوعاً ومتطوعة تم خلالها رفع 3 أطنان من المخلفات، كما

شارك 22 متطوعاً ومتطوعة في حملة (روضة الخفس) رفع خلالها حوالي 1.5 طنٍ من المخلفات، إضافة إلى رفع 3 أطنان من المخلفات

في (روضة نورة) بمشاركة 38 متطوعاً ومتطوعة.

وتعد محمية الملك عبدالعزيز الملكية محمية طبيعية تقع في منطقة الرياض، وتضم روضتي التنهاة والخفس والمناطق المجاورة لهما.

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