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لا تخففوا الملابس .. موجة برد جديدة تبدأ غداً والانخفاض 8 درجات

الحصيني: تستمر لمدة يومين وفي الشمالية عدة أيام مع رياح مثيرة للأتربة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ موجة برد جديدة تبدأ غداً وتنخفض فيها الحرارة 8 درجات.

وقال عبر حسابه في "تويتر" من غد الخميس متوقع موجة برد ثامنة منذ دخول شتاء هذا العام متوسطة القوة؛ متوقع انخفاض في الحرارة يراوح بين خمس وثماني درجات عمّا سجلته الحرارة، الأربعاء، على معظم مناطق المملكة لمدة يومين؛ عدا الشمالية عدة أيام، مع رياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، المدينة المنوّرة)، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

حالة الطقس الأرصاد انخفاض درجات الحرارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لا تخففوا الملابس .. موجة برد جديدة تبدأ غداً والانخفاض 8 درجات
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ موجة برد جديدة تبدأ غداً وتنخفض فيها الحرارة 8 درجات.

وقال عبر حسابه في "تويتر" من غد الخميس متوقع موجة برد ثامنة منذ دخول شتاء هذا العام متوسطة القوة؛ متوقع انخفاض في الحرارة يراوح بين خمس وثماني درجات عمّا سجلته الحرارة، الأربعاء، على معظم مناطق المملكة لمدة يومين؛ عدا الشمالية عدة أيام، مع رياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، المدينة المنوّرة)، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
09:07 AM

لا تخففوا الملابس .. موجة برد جديدة تبدأ غداً والانخفاض 8 درجات

الحصيني: تستمر لمدة يومين وفي الشمالية عدة أيام مع رياح مثيرة للأتربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ موجة برد جديدة تبدأ غداً وتنخفض فيها الحرارة 8 درجات.

وقال عبر حسابه في "تويتر" من غد الخميس متوقع موجة برد ثامنة منذ دخول شتاء هذا العام متوسطة القوة؛ متوقع انخفاض في الحرارة يراوح بين خمس وثماني درجات عمّا سجلته الحرارة، الأربعاء، على معظم مناطق المملكة لمدة يومين؛ عدا الشمالية عدة أيام، مع رياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، المدينة المنوّرة)، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

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