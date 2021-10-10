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"الغذاء والدواء": تنويع الفواكه والخضراوات يزيد من فعالية امتصاص الفيتامينات

قالت: لاحتوائها على الألياف والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء بأن التنويع في تناول الفواكه والخضراوات يساعد على زيادة فعالية امتصاص الفيتامينات والمعادن.

ولفتت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" إلى أن هذا التنويع يساعد على زيادة فعالية الامتصاص لبعض الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ج ودروه في امتصاص الحديد بالجسم.

وتابعت أن الفواكه والخضراوات تحتوي على الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء": تنويع الفواكه والخضراوات يزيد من فعالية امتصاص الفيتامينات
سبق

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء بأن التنويع في تناول الفواكه والخضراوات يساعد على زيادة فعالية امتصاص الفيتامينات والمعادن.

ولفتت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" إلى أن هذا التنويع يساعد على زيادة فعالية الامتصاص لبعض الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ج ودروه في امتصاص الحديد بالجسم.

وتابعت أن الفواكه والخضراوات تحتوي على الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
03:07 PM

"الغذاء والدواء": تنويع الفواكه والخضراوات يزيد من فعالية امتصاص الفيتامينات

قالت: لاحتوائها على الألياف والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء بأن التنويع في تناول الفواكه والخضراوات يساعد على زيادة فعالية امتصاص الفيتامينات والمعادن.

ولفتت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" إلى أن هذا التنويع يساعد على زيادة فعالية الامتصاص لبعض الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ج ودروه في امتصاص الحديد بالجسم.

وتابعت أن الفواكه والخضراوات تحتوي على الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي.

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