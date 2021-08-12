وقالت الصحة في تغريدة لها إنه تم إغلاق مستشفى خاص بالمدينة المنورة لوجود عدد من المخالفات أبرزها: نقص في الحد الأدنى للكوادر الصحية وقصور في تطبيق معايير مكافحة العدوى، وقصور في صيانة المبنى، مؤكدة إحالة المسؤولين المخالفين إلى لجان مزاولة المهن.

أغلقت وزارة الصحة مستشفى خاصًا بالمدينة المنورة لوجود عدد من المخالفات وإحالة المسؤولين المخالفين إلى لجان مزاولة المهن.

"الصحة" تغلق مستشفى خاصًا بالمدينة المنورة لوجود عدد من المخالفات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-12 أغلقت وزارة الصحة مستشفى خاصًا بالمدينة المنورة لوجود عدد من المخالفات وإحالة المسؤولين المخالفين إلى لجان مزاولة المهن. وقالت الصحة في تغريدة لها إنه تم إغلاق مستشفى خاص بالمدينة المنورة لوجود عدد من المخالفات أبرزها: نقص في الحد الأدنى للكوادر الصحية وقصور في تطبيق معايير مكافحة العدوى، وقصور في صيانة المبنى، مؤكدة إحالة المسؤولين المخالفين إلى لجان مزاولة المهن.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 07:30 PM

اخر تعديل 12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 08:26 PM

"الصحة" تغلق مستشفى خاصًا بالمدينة المنورة لوجود عدد من المخالفات أكدت إحالة المسؤولين المخالفين إلى لجان مزاولة المهن





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أغلقت وزارة الصحة مستشفى خاصًا بالمدينة المنورة لوجود عدد من المخالفات وإحالة المسؤولين المخالفين إلى لجان مزاولة المهن.

وقالت الصحة في تغريدة لها إنه تم إغلاق مستشفى خاص بالمدينة المنورة لوجود عدد من المخالفات أبرزها: نقص في الحد الأدنى للكوادر الصحية وقصور في تطبيق معايير مكافحة العدوى، وقصور في صيانة المبنى، مؤكدة إحالة المسؤولين المخالفين إلى لجان مزاولة المهن.