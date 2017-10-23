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وسط حضور الجماهير.. "النصر" يواصل تحضيراته لمواجهة "الاتفاق"

تُقام الأحد.. ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري المحترفين

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الجمعة تحضيراته الاعتيادية لمواجهة الاتفاق ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتملت الحصة التدريبية التي قادها المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل على تدريبات استرجاعية وتمارين لياقية، إضافة إلى مناورة تكتيكية، طبَّق من خلالها المدرب الجُمل التي سينتهجها في المباراة، قبل أن يختتم التدريب بالتسديد من مسافات مختلفة.

وشهدت الحصة التدريبية حضور الجماهير بناء على رغبة المدير الفني من أجل تشجيع اللاعبين بعد الخروج من نصف النهائي بدوري أبطال آسيا على يد غريمه التقليدي الهلال يوم الثلاثاء الماضي.

ويجري النصر تدريبه الرئيسي غدًا السبت على ملعب مرسول بارك تأهبًا لملاقاة الاتفاق يوم الأحد في ختام منافسات الجولة.

النصر الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وسط حضور الجماهير.. "النصر" يواصل تحضيراته لمواجهة "الاتفاق"
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الجمعة تحضيراته الاعتيادية لمواجهة الاتفاق ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتملت الحصة التدريبية التي قادها المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل على تدريبات استرجاعية وتمارين لياقية، إضافة إلى مناورة تكتيكية، طبَّق من خلالها المدرب الجُمل التي سينتهجها في المباراة، قبل أن يختتم التدريب بالتسديد من مسافات مختلفة.

وشهدت الحصة التدريبية حضور الجماهير بناء على رغبة المدير الفني من أجل تشجيع اللاعبين بعد الخروج من نصف النهائي بدوري أبطال آسيا على يد غريمه التقليدي الهلال يوم الثلاثاء الماضي.

ويجري النصر تدريبه الرئيسي غدًا السبت على ملعب مرسول بارك تأهبًا لملاقاة الاتفاق يوم الأحد في ختام منافسات الجولة.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
11:15 PM

وسط حضور الجماهير.. "النصر" يواصل تحضيراته لمواجهة "الاتفاق"

تُقام الأحد.. ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الجمعة تحضيراته الاعتيادية لمواجهة الاتفاق ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتملت الحصة التدريبية التي قادها المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل على تدريبات استرجاعية وتمارين لياقية، إضافة إلى مناورة تكتيكية، طبَّق من خلالها المدرب الجُمل التي سينتهجها في المباراة، قبل أن يختتم التدريب بالتسديد من مسافات مختلفة.

وشهدت الحصة التدريبية حضور الجماهير بناء على رغبة المدير الفني من أجل تشجيع اللاعبين بعد الخروج من نصف النهائي بدوري أبطال آسيا على يد غريمه التقليدي الهلال يوم الثلاثاء الماضي.

ويجري النصر تدريبه الرئيسي غدًا السبت على ملعب مرسول بارك تأهبًا لملاقاة الاتفاق يوم الأحد في ختام منافسات الجولة.

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