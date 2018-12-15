الروسي "دانييل ميدفيديف" بطلاً لكأس الدرعية للتنس

توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الخامس عالميًّا بلقب النسخة الأولى من كأس الدرعية للتنس؛ وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية للبطولة على الإيطالي فابيو فونيني المصنف الـ12 عالميًّا بمجموعتين دون رد، بواقع (6-2) و(6-2)، وذلك في اللقاء الذي جرى على ملعب "الدرعية أرينا".

كما جرت اليوم مباراة ترتيبية بين الألماني يان لينارد شتروف والأمريكي جون إيسنر، وانتهت بفوز الأخير بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 4-6 و7-5 و13-11؛ ليفوز بجائزة الترضية في كأس الدرعية للتنس.

كما تغلب الأمريكي مايكل مموه على اللاعب السعودي عمار الحقباني في المباراة الاستعراضية على هامش منافسات كأس الدرعية للتنس.

وبهذا يتم إسدال الستار على منافسات البطولة التي شهدت مشاركة ثمانية للاعبين من الأفضل على مستوى العالم، وبلغت قيمة جوائزها 3 ملايين دولار، وجاءت ضمن الفعاليات الرياضية لموسم الدرعية.