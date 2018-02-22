"تعليم تبوك" يعتمد ترشيح 11 معلمة للإشراف التربوي

أعلن مواعيد الدوامات الجديدة

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، مواعيد الدوام الجديدة، بعد العودة للدوام الشتوي المعتاد.

وستكون بداية الحصة الأولى في جميع المدارس ورياض الأطفال الساعة الثامنة صباحاً ابتداءً من يوم الأحد المقبل، التاسع من جمادى الآخر، وحتى يوم الخميس، السابع والعشرين من نفس الشهر، بعد أن كان الدوام الشتوي تأخر حتى الثامنة والنصف مع اشتداد البرد في المنطقة تنفيذاً لتوجيه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان .

فيما ستكون بداية مواعيد الدوام الصيفي يوم الأحد، الموافق الأول من شهر رجب من العام الهجري الحالي، حيث ستكون بداية الحصة الأولى، السابعة والربع صباحاً، على أن لا يتجاوز الدوام الساعة الثانية والنصف في كل الحالات مع تنفيذ الأنشطة، وأداء صلاة الظهر داخل المدرسة حين دخول وقتها .

ومن جهةٍ أخرى اعتمد مدير تعليم منطقة تبوك اليوم، أسماء 11 معلمة، تم ترشيحهن النهائي للعمل في تخصصات ومجالات الإشراف التربوي بتعليم تبوك.

وأكد المساعد لتعليم البنين رئيس لجنة التشكيلات الإشرافية، ماجد بن عبدالرحمن القعير، أنه تم استيفاء جميع مسوغات ترشيح المشرفات الجدد، بعد اكتمال ملفات تقديمهن، ثم دخول الاختبارات التحريرية، وإجراء المقابلات الشخصية وفق ضوابط الإشراف التربوي وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية.

وأشار إلى أن مرحلة تفريغ المشرفات ستخضع لضوابط سد الاحتياج في المدارس.

وفيما يلي بيان الأسماء: