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مستشفى الليث يغلق عددًا من العيادات احترازيًا للوقاية من "كورونا"

بدءًا من الأحد المقبل.. ويطلق مبادرة "دواءك يوصلك"

أعلن مستشفى الليث العام عن غلق العيادات الخارجية بالمستشفى بدءًا من يوم الأحد المقبل ٥ / ٨ / ١٤41، في إجراء احترازي جديد لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، مستثنيًا عيادة النساء والولادة، وعيادة الأطفال، والتي سوف يستمر عملهما من الساعة ٨ صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

كما أعلن مستشفى الليث العام عن مبادرة "دواءك يوصلك"، وتتمثل في خدمة إعادة صرف الدواء لمراجعي العيادات الخارجية ممن يعانون بسبب الأمراض المزمنة، وذلك من خلال إرسال المريض رسالة واتساب على الرقم 0177421025، موضحًا بها اسم المريض وسجله المدني ورقم ملفه ورقم هاتفه للتواصل معه لاستلام الدواء دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى الليث يغلق عددًا من العيادات احترازيًا للوقاية من "كورونا"
سبق

أعلن مستشفى الليث العام عن غلق العيادات الخارجية بالمستشفى بدءًا من يوم الأحد المقبل ٥ / ٨ / ١٤41، في إجراء احترازي جديد لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، مستثنيًا عيادة النساء والولادة، وعيادة الأطفال، والتي سوف يستمر عملهما من الساعة ٨ صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

كما أعلن مستشفى الليث العام عن مبادرة "دواءك يوصلك"، وتتمثل في خدمة إعادة صرف الدواء لمراجعي العيادات الخارجية ممن يعانون بسبب الأمراض المزمنة، وذلك من خلال إرسال المريض رسالة واتساب على الرقم 0177421025، موضحًا بها اسم المريض وسجله المدني ورقم ملفه ورقم هاتفه للتواصل معه لاستلام الدواء دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:11 PM
اخر تعديل
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
02:24 AM

مستشفى الليث يغلق عددًا من العيادات احترازيًا للوقاية من "كورونا"

بدءًا من الأحد المقبل.. ويطلق مبادرة "دواءك يوصلك"

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عوض الفهمي - الليث
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2,845

أعلن مستشفى الليث العام عن غلق العيادات الخارجية بالمستشفى بدءًا من يوم الأحد المقبل ٥ / ٨ / ١٤41، في إجراء احترازي جديد لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، مستثنيًا عيادة النساء والولادة، وعيادة الأطفال، والتي سوف يستمر عملهما من الساعة ٨ صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

كما أعلن مستشفى الليث العام عن مبادرة "دواءك يوصلك"، وتتمثل في خدمة إعادة صرف الدواء لمراجعي العيادات الخارجية ممن يعانون بسبب الأمراض المزمنة، وذلك من خلال إرسال المريض رسالة واتساب على الرقم 0177421025، موضحًا بها اسم المريض وسجله المدني ورقم ملفه ورقم هاتفه للتواصل معه لاستلام الدواء دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى.

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