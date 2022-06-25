مستشار "ترامب" يندد بصمت إيران تجاه عرض واشنطن إجراء مفاوضات

"بولتون" قال: طهران في حاجة إلى أن تسلك طريق الدبلوماسية

ندد جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء) بصمت إيران المطبق حيال عرض واشنطن إجراء مفاوضات، رغم تصاعد حدة التوتر بين الطرفين.

ونقلت "فرانس برس" عن "بولتون"، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترك الباب مفتوحًا لإجراء مفاوضات حقيقية، وفي المقابل، كان صمت إيران المطبق.

وقال المستشار الأميركي: "إن كل ما تحتاج إيران إلى القيام به هو سلوك طريق الدبلوماسية".

وفرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات استهدفت المرشد علي خامنئي وآخرين، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "هذه الخطوة تعني الإغلاق الدائم لطريق الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية".

وتصاعد التوتر بين الجانبين بعد إسقاط إيران طائرة تجسس أميركية دون طيار الأسبوع الماضي، وتوعد الرئيس الأميركي بالرد قبل أن يعدل عن توجيه ضربة انتقامية.