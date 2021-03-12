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الأمن البيئي: (100) ألف ريال عقوبة استخدام وسائل صيد محظورة

حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة

أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية أقرّت عقوبات استخدام الوسائل المحظورة في الصيد، حيث جاءت عقوبة مخالفة استخدام الأسلحة النارية في الصيد غرامة 80,000 ريال، وعقوبة استخدام بنادق الرش (الشوزن) والشباك الساقطة والمصايد والأشراك غرامة 100,000 ريال، وتبلغ عقوبة استخدام المواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة غرامة 10,000 ريال.

وبيّن الرائد المالكي أن عقوبة مخالفة استخدام المواد الكيميائية والعقاقير المخدرة والسموم غرامة 80,000 ريال، كما تبلغ عقوبة استخدام الغاز والدخان والآلات الكهربائية غرامة 80,000 ريال، بينما تبلغ عقوبة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة غرامة 100,000 ريال، وتبلغ عقوبة استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية غرامة 50,000 ريال.

وشدّد المتحدث الرسمي على أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في تنفيذ العقوبات بحق المخالفين لنظام البيئة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمن البيئي: (100) ألف ريال عقوبة استخدام وسائل صيد محظورة
سبق

أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية أقرّت عقوبات استخدام الوسائل المحظورة في الصيد، حيث جاءت عقوبة مخالفة استخدام الأسلحة النارية في الصيد غرامة 80,000 ريال، وعقوبة استخدام بنادق الرش (الشوزن) والشباك الساقطة والمصايد والأشراك غرامة 100,000 ريال، وتبلغ عقوبة استخدام المواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة غرامة 10,000 ريال.

وبيّن الرائد المالكي أن عقوبة مخالفة استخدام المواد الكيميائية والعقاقير المخدرة والسموم غرامة 80,000 ريال، كما تبلغ عقوبة استخدام الغاز والدخان والآلات الكهربائية غرامة 80,000 ريال، بينما تبلغ عقوبة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة غرامة 100,000 ريال، وتبلغ عقوبة استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية غرامة 50,000 ريال.

وشدّد المتحدث الرسمي على أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في تنفيذ العقوبات بحق المخالفين لنظام البيئة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
09:35 PM

الأمن البيئي: (100) ألف ريال عقوبة استخدام وسائل صيد محظورة

حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية أقرّت عقوبات استخدام الوسائل المحظورة في الصيد، حيث جاءت عقوبة مخالفة استخدام الأسلحة النارية في الصيد غرامة 80,000 ريال، وعقوبة استخدام بنادق الرش (الشوزن) والشباك الساقطة والمصايد والأشراك غرامة 100,000 ريال، وتبلغ عقوبة استخدام المواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة غرامة 10,000 ريال.

وبيّن الرائد المالكي أن عقوبة مخالفة استخدام المواد الكيميائية والعقاقير المخدرة والسموم غرامة 80,000 ريال، كما تبلغ عقوبة استخدام الغاز والدخان والآلات الكهربائية غرامة 80,000 ريال، بينما تبلغ عقوبة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة غرامة 100,000 ريال، وتبلغ عقوبة استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية غرامة 50,000 ريال.

وشدّد المتحدث الرسمي على أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في تنفيذ العقوبات بحق المخالفين لنظام البيئة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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