رئيس اتحاد القدم يجتمع بالأعضاء السعوديين في لجان الاتحاد الآسيوي

على هامش المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا

عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اليوم اجتماعاً مع الأعضاء السعوديين في لجان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك على هامش المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، والتي ستجمع ممثل الوطن الهلال مع نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، غداً الثلاثاء، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وحضر الاجتماع الأعضاء السعوديون بلجان الاتحاد الآسيوي: خالد الثبيتي (المكتب التنفيذي)، إبراهيم القاسم (لجنة المسابقات)، نزيه النصر (لجنة المسؤولية الاجتماعية)، أضواء العريفي (لجنة كرة القدم النسائية)، بندر الحميداني (اللجنة القانونية)، عمر باخشوين (اللجنة الفنية)، الدكتور صالح الحارثي (اللجنة الطبية)، مرعي العواجي (لجنة الحكام) والدكتور خالد با نصر (لجنة مراقبة أهلية المشاركة في البطولات الآسيوية) والدكتور شاكر الذيابي (لجنة الإعلام).

وقدم المسحل شكره إلى الأعضاء السعوديين في لجان الاتحاد الآسيوي على جهدهم الكبير الذي يقدمونه لصالح كرة القدم الآسيوية، وتقديمهم صورة مشرفة للوطن من خلال تواجدهم في لجان الاتحاد القاري.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي أهمية العمل جنباً إلى جنب مع الاتحاد الآسيوي، من أجل تحقيق التطلعات التي ينشدها الاتحادان لصالح كرة القدم في القارة، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ونمواً ملحوظين.