القبض على سارق متجر الاتصالات بعزيزية الرياض

بعد سرقته 13 جهاز جوال

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله اقتحام شخص بمركبة نقل متجرًا للاتصالات بحي العزيزية جنوب الرياض، وسرقة (13) جهاز جوال، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل من الله- عن كشف هويته، والقبض عليه.

وأضافت شرطة الرياض بأن "الجاني مواطن في العقد الثالث من العمر، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في الحادثة التي تبيّن أنها مسروقة. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته للنيابة العامة".