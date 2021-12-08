النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 64 خلال الـ24 ساعة الماضية

"السمنودي" يشكر القيادة على تعيينه عضوًا في مجلس إدارة "الوطني لتنمية القطاع غير الربحي"

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة م.فيصل بن سيف الدين السمنودي، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله؛ على الثقة الملكية بتعيينه عضوًا في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.

وعبّر "السمنودي" عن اعتزازه الكبير بالثقة الغالية، والتي ستكون -بحول الله تعالى- حافزًا وداعمًا لتنمية القطاع غير الربحي، منطلقًا من رؤية المملكة 2030، والتي أولت هذا الجانب أهمية كبيرة.

وجدد "السمنودي" شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- على ما يحظى به القطاع غير الربحي من دعم غير محدود في مختلف المجالات، كان من أبرزها إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والذي يهدف لتنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله، وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"السمنودي" يشكر القيادة على تعيينه عضوًا في مجلس إدارة "الوطني لتنمية القطاع غير الربحي"
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة م.فيصل بن سيف الدين السمنودي، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله؛ على الثقة الملكية بتعيينه عضوًا في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.

وعبّر "السمنودي" عن اعتزازه الكبير بالثقة الغالية، والتي ستكون -بحول الله تعالى- حافزًا وداعمًا لتنمية القطاع غير الربحي، منطلقًا من رؤية المملكة 2030، والتي أولت هذا الجانب أهمية كبيرة.

وجدد "السمنودي" شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- على ما يحظى به القطاع غير الربحي من دعم غير محدود في مختلف المجالات، كان من أبرزها إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والذي يهدف لتنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله، وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
02:55 PM

"السمنودي" يشكر القيادة على تعيينه عضوًا في مجلس إدارة "الوطني لتنمية القطاع غير الربحي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
72

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة م.فيصل بن سيف الدين السمنودي، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله؛ على الثقة الملكية بتعيينه عضوًا في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.

وعبّر "السمنودي" عن اعتزازه الكبير بالثقة الغالية، والتي ستكون -بحول الله تعالى- حافزًا وداعمًا لتنمية القطاع غير الربحي، منطلقًا من رؤية المملكة 2030، والتي أولت هذا الجانب أهمية كبيرة.

وجدد "السمنودي" شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- على ما يحظى به القطاع غير الربحي من دعم غير محدود في مختلف المجالات، كان من أبرزها إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والذي يهدف لتنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله، وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,346
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,613
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,358
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,367

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة