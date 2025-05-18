متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 44% لمواطنين و56%غير سعوديين

237 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم لاثنين الموافق 18/ 5/ 2020م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 44% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 56% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 237 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 3026 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 28748 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 320 متوفىً.