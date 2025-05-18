متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 44% لمواطنين و56%غير سعوديين
237 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم لاثنين الموافق 18/ 5/ 2020م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 44% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 56% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 237 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 3026 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 28748 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 320 متوفىً.
متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 44% لمواطنين و56%غير سعوديين
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-05-18
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم لاثنين الموافق 18/ 5/ 2020م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 44% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 56% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 237 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 3026 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 28748 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 320 متوفىً.
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
03:58 PM
اخر تعديل
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
04:41 PM
متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 44% لمواطنين و56%غير سعوديين
237 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم لاثنين الموافق 18/ 5/ 2020م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 44% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 56% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 237 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 3026 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 28748 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 320 متوفىً.