النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشرقية.. إلزام المطاعم ومحالّ الخضَر والفواكه بالتغليف الحراري

نفذت حملة بلغت 1565 جولة رقابية على المحالّ والأسواق التجارية

وجّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، البلديات والجهات المعنية بإلزام محالّ بيع الورقيات والخضَر والفواكه وملاك المطاعم والبوفيهات، بإحكام غلق السلع والطلبات بطريقة آمنة وتغليفها بجهاز التغليف الحراري قبل تسليمها للمستهلك؛ بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن.

يأتي هذا القرار ضمن حزمة القرارات التي تصدرها أمانة المنطقة الشرقية لسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، كما يأتي أيضاً استمراراً لجهودها، في تعزيز الإجراءات الاحترازية على كل الأسواق والمحال الغذائية لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للمتسوقين.

من جانبه، كشف المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، بأن الأمانة قامت بتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وحفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين من خلال توفير بيئة آمنة وصحية، حيث شملت هذه الإجراءات مجموعة من الجولات الرقابية يوم أمس الثلاثاء، والتي بلغت 1565 جولة رقابية على المحالّ والأسواق التجارية، وعدد من المواقع للتأكد من اتباعها للتعليمات الوقائية والإجراءات التي تفرضها الأمانة والجهات المعنية عليها، حيث تم إشعار وتوجيه 389 إنذاراً ومخالفةً للجهات التي لم تلتزم بالقرارات والتعليمات، ومعالجة 138 بلاغاً يوم أمس الثلاثاء.

وأوضح "الصفيان" أنه تم تعقيم نحو أكثر من 85٪ من المواقع بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية من خلال نظافة الشوارع والطرقات، ورش وتعقيم الأرصفة ومراكز التسوق وأسواق النفع العام وأجهزة الصراف وكل الأماكن التي يرتادها الناس، بالإضافة إلى المرافق العامة من خلال أجهزة الرش والتعقيم والتطهير المخصصة وبمشاركة أكثر من 12 ألف فرد، وأكثر من 1800 آلية ومعدة.

وأبان المتحدث الرسمي محمد الصفيان بأن الأمانة تقوم أيضاً بنشر المقاطع والعبارات التوعوية الخاصة بتوعية المجتمع حول الخطوات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، مشيراً إلى أن الأمانة سخرت كل إمكانياتها وطاقاتها لمواجهة هذه الجائحة.

أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير التغليف الحراري فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشرقية.. إلزام المطاعم ومحالّ الخضَر والفواكه بالتغليف الحراري
سبق

وجّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، البلديات والجهات المعنية بإلزام محالّ بيع الورقيات والخضَر والفواكه وملاك المطاعم والبوفيهات، بإحكام غلق السلع والطلبات بطريقة آمنة وتغليفها بجهاز التغليف الحراري قبل تسليمها للمستهلك؛ بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن.

يأتي هذا القرار ضمن حزمة القرارات التي تصدرها أمانة المنطقة الشرقية لسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، كما يأتي أيضاً استمراراً لجهودها، في تعزيز الإجراءات الاحترازية على كل الأسواق والمحال الغذائية لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للمتسوقين.

من جانبه، كشف المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، بأن الأمانة قامت بتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وحفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين من خلال توفير بيئة آمنة وصحية، حيث شملت هذه الإجراءات مجموعة من الجولات الرقابية يوم أمس الثلاثاء، والتي بلغت 1565 جولة رقابية على المحالّ والأسواق التجارية، وعدد من المواقع للتأكد من اتباعها للتعليمات الوقائية والإجراءات التي تفرضها الأمانة والجهات المعنية عليها، حيث تم إشعار وتوجيه 389 إنذاراً ومخالفةً للجهات التي لم تلتزم بالقرارات والتعليمات، ومعالجة 138 بلاغاً يوم أمس الثلاثاء.

وأوضح "الصفيان" أنه تم تعقيم نحو أكثر من 85٪ من المواقع بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية من خلال نظافة الشوارع والطرقات، ورش وتعقيم الأرصفة ومراكز التسوق وأسواق النفع العام وأجهزة الصراف وكل الأماكن التي يرتادها الناس، بالإضافة إلى المرافق العامة من خلال أجهزة الرش والتعقيم والتطهير المخصصة وبمشاركة أكثر من 12 ألف فرد، وأكثر من 1800 آلية ومعدة.

وأبان المتحدث الرسمي محمد الصفيان بأن الأمانة تقوم أيضاً بنشر المقاطع والعبارات التوعوية الخاصة بتوعية المجتمع حول الخطوات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، مشيراً إلى أن الأمانة سخرت كل إمكانياتها وطاقاتها لمواجهة هذه الجائحة.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
03:14 PM

الشرقية.. إلزام المطاعم ومحالّ الخضَر والفواكه بالتغليف الحراري

نفذت حملة بلغت 1565 جولة رقابية على المحالّ والأسواق التجارية

A A A
حامد العلي - الدمام
6
2,492

وجّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، البلديات والجهات المعنية بإلزام محالّ بيع الورقيات والخضَر والفواكه وملاك المطاعم والبوفيهات، بإحكام غلق السلع والطلبات بطريقة آمنة وتغليفها بجهاز التغليف الحراري قبل تسليمها للمستهلك؛ بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن.

يأتي هذا القرار ضمن حزمة القرارات التي تصدرها أمانة المنطقة الشرقية لسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، كما يأتي أيضاً استمراراً لجهودها، في تعزيز الإجراءات الاحترازية على كل الأسواق والمحال الغذائية لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للمتسوقين.

من جانبه، كشف المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، بأن الأمانة قامت بتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وحفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين من خلال توفير بيئة آمنة وصحية، حيث شملت هذه الإجراءات مجموعة من الجولات الرقابية يوم أمس الثلاثاء، والتي بلغت 1565 جولة رقابية على المحالّ والأسواق التجارية، وعدد من المواقع للتأكد من اتباعها للتعليمات الوقائية والإجراءات التي تفرضها الأمانة والجهات المعنية عليها، حيث تم إشعار وتوجيه 389 إنذاراً ومخالفةً للجهات التي لم تلتزم بالقرارات والتعليمات، ومعالجة 138 بلاغاً يوم أمس الثلاثاء.

وأوضح "الصفيان" أنه تم تعقيم نحو أكثر من 85٪ من المواقع بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية من خلال نظافة الشوارع والطرقات، ورش وتعقيم الأرصفة ومراكز التسوق وأسواق النفع العام وأجهزة الصراف وكل الأماكن التي يرتادها الناس، بالإضافة إلى المرافق العامة من خلال أجهزة الرش والتعقيم والتطهير المخصصة وبمشاركة أكثر من 12 ألف فرد، وأكثر من 1800 آلية ومعدة.

وأبان المتحدث الرسمي محمد الصفيان بأن الأمانة تقوم أيضاً بنشر المقاطع والعبارات التوعوية الخاصة بتوعية المجتمع حول الخطوات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، مشيراً إلى أن الأمانة سخرت كل إمكانياتها وطاقاتها لمواجهة هذه الجائحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,785
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,392
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,815

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة