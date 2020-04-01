الشرقية.. إلزام المطاعم ومحالّ الخضَر والفواكه بالتغليف الحراري

نفذت حملة بلغت 1565 جولة رقابية على المحالّ والأسواق التجارية

وجّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، البلديات والجهات المعنية بإلزام محالّ بيع الورقيات والخضَر والفواكه وملاك المطاعم والبوفيهات، بإحكام غلق السلع والطلبات بطريقة آمنة وتغليفها بجهاز التغليف الحراري قبل تسليمها للمستهلك؛ بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن.

يأتي هذا القرار ضمن حزمة القرارات التي تصدرها أمانة المنطقة الشرقية لسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، كما يأتي أيضاً استمراراً لجهودها، في تعزيز الإجراءات الاحترازية على كل الأسواق والمحال الغذائية لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للمتسوقين.

من جانبه، كشف المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، بأن الأمانة قامت بتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وحفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين من خلال توفير بيئة آمنة وصحية، حيث شملت هذه الإجراءات مجموعة من الجولات الرقابية يوم أمس الثلاثاء، والتي بلغت 1565 جولة رقابية على المحالّ والأسواق التجارية، وعدد من المواقع للتأكد من اتباعها للتعليمات الوقائية والإجراءات التي تفرضها الأمانة والجهات المعنية عليها، حيث تم إشعار وتوجيه 389 إنذاراً ومخالفةً للجهات التي لم تلتزم بالقرارات والتعليمات، ومعالجة 138 بلاغاً يوم أمس الثلاثاء.

وأوضح "الصفيان" أنه تم تعقيم نحو أكثر من 85٪ من المواقع بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية من خلال نظافة الشوارع والطرقات، ورش وتعقيم الأرصفة ومراكز التسوق وأسواق النفع العام وأجهزة الصراف وكل الأماكن التي يرتادها الناس، بالإضافة إلى المرافق العامة من خلال أجهزة الرش والتعقيم والتطهير المخصصة وبمشاركة أكثر من 12 ألف فرد، وأكثر من 1800 آلية ومعدة.

وأبان المتحدث الرسمي محمد الصفيان بأن الأمانة تقوم أيضاً بنشر المقاطع والعبارات التوعوية الخاصة بتوعية المجتمع حول الخطوات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، مشيراً إلى أن الأمانة سخرت كل إمكانياتها وطاقاتها لمواجهة هذه الجائحة.