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ماليزيا: تسجيل 68 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 6535 حالة

سجّلت سلطات الصحة في ماليزيا، اليوم، 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 6535 حالة.

ولليوم الثاني على التوالي، لم تبلغ وزارة الصحة عن أيّ وفيات جديدة خلال إفادتها الإعلامية اليومية ليظل عدد الوفيات 107 حالات.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا: تسجيل 68 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 6535 حالة
سبق

سجّلت سلطات الصحة في ماليزيا، اليوم، 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 6535 حالة.

ولليوم الثاني على التوالي، لم تبلغ وزارة الصحة عن أيّ وفيات جديدة خلال إفادتها الإعلامية اليومية ليظل عدد الوفيات 107 حالات.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
01:41 PM

ماليزيا: تسجيل 68 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 6535 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت سلطات الصحة في ماليزيا، اليوم، 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 6535 حالة.

ولليوم الثاني على التوالي، لم تبلغ وزارة الصحة عن أيّ وفيات جديدة خلال إفادتها الإعلامية اليومية ليظل عدد الوفيات 107 حالات.

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