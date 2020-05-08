ماليزيا: تسجيل 68 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 6535 حالة

سجّلت سلطات الصحة في ماليزيا، اليوم، 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 6535 حالة.

ولليوم الثاني على التوالي، لم تبلغ وزارة الصحة عن أيّ وفيات جديدة خلال إفادتها الإعلامية اليومية ليظل عدد الوفيات 107 حالات.