النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة توجّه التهم إلى 11 شخصاً في قضية خاشقجي

"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 475 ألف طن قمح

ضمن خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن مناقصتها الخامسة والأخيرة لهذا العام 2018 لاستيراد كمية 475 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (يناير-مارس2019) بواقع 8 بواخر موزعة على ميناء جدة الإسلامي بواقع 4 بواخر، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.


وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح، وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 475 ألف طن قمح
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن مناقصتها الخامسة والأخيرة لهذا العام 2018 لاستيراد كمية 475 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (يناير-مارس2019) بواقع 8 بواخر موزعة على ميناء جدة الإسلامي بواقع 4 بواخر، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.


وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح، وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
11:23 AM

"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 475 ألف طن قمح

ضمن خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
786

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن مناقصتها الخامسة والأخيرة لهذا العام 2018 لاستيراد كمية 475 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (يناير-مارس2019) بواقع 8 بواخر موزعة على ميناء جدة الإسلامي بواقع 4 بواخر، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.


وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح، وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,552
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,850
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,426
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,434

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة