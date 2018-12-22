"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 109 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، تسجيل 252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 551462 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 109 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 540393 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8867 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 30 حالة.
"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 109 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-12-22
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، تسجيل 252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 551462 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 109 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 540393 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8867 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 30 حالة.
22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
03:42 PM
"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 109 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، تسجيل 252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 551462 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 109 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 540393 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8867 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 30 حالة.