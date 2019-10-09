مصر تكذّب "الجزيرة" نافية وقوع أي انفجارات في القاهرة

"الداخلية": القنوات "المعادية" تستهدف إثارة البلبلة والفوضى

نفت السلطات المصرية، الأربعاء، صحة ما بثته قناة "الجزيرة" القطرية، التي وصفتها بـ"المعادية"، عن وقوع انفجارات في مناطق متفرقة بالعاصمة القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان: إنه لا توجد أي انفجارات كما تردد، موضحة أن هناك حالة من الهدوء وسط انتشار أمني مكثف بجميع المناطق.

وأكد البيان أن هذه القنوات "المعادية" تستهدف إثارة البلبلة والفوضى في مصر.

وناشدت "الداخلية" المصريين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر وتداول المعلومات المغلوطة التي هدفها إثارة حالة من الذعر بينهم.

ووفق ما أوردته صحيفة "العين"، فقد زعمت قناة "الجزيرة" القطرية وقوع انفجارات في عدة أماكن بالقاهرة، ضمن سلسلة من الأكاذيب التي تستهدف بها مصر خلال السنوات الماضية بصور وفيديوهات مفبركة لأحداث مختلقة.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد، في بيان له أمام البرلمان أمس، أن بلاده تواجه حرباً من أشرس الحروب غير التقليدية التي تعتمد في الأساس على خلق حالة بلبلة وإشاعة جو إحباط وهز الثقة التاريخية بين الشعب ومؤسسات الدولة والتشكيك في مقدرات تلك المؤسسات التي تحمي الوطن وعلى رأسها القوات المسلحة.

وحذر رئيس الوزراء المصري من وجود أجهزة ودول ليس من مصلحتها تقدم بلاده أو استمرارها في تحقيق معدلات النمو الكبيرة نفسها التي تسجلها حالياً.