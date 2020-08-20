"زمالة مسك" تمنح الشباب الفرصة للمساهمة في تنمية السعودية وتحقيق أهدافها المستقبلية

بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة بين آند كومباني

بعد نجاح المسابقة الأولى بعنوان "احلم نيوم"، التي انتهت بفوز ثلاث فرق بجوائز مالية وفرص تدريبية في نيوم، أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" يوم الثلاثاء الماضي مسابقة (زمالة مسك السنوية) في دورتها الثانية، التي تأتي بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة بين آند كومباني؛ وذلك لإيجاد حلول للتحديات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السعودية، في خطوة تهدف لدعم الشباب السعودي، وتنمية الطاقات الوطنية الخلاقة، وتعزيز روح المسؤولية الوطنية لديهم، للمساهمة في تطوير حلول عملية، تدعم توجُّه السعودية الجديد، وتمكينهم من إدراك دورهم المهم في تنمية وقيادة مستقبلها.

وسيعمل ما يزيد على 100 مشارك من الشابات والشباب السعوديين من زملاء مسك المنضمين لبرامج تنمية رأس المال البشري للتعرف على التحديات القائمة، وإيجاد حلول إبداعية مبتكرة لتذليلها، وترك أثر دائم وملموس.

وتأتي "مسابقة مسك السنوية" في ثلاث مراحل رئيسية، تتمثل في انطلاق المسابقة ببرنامج تدريبي افتراضي لمدة ثلاثة أيام، ومن ثم الشروع في العمل وتطويره، انتقالاً لمرحلة التحكيم واختيار العروض المرشحة التي تتضمن حلولاً إبداعية للتحديات التي تواجهها أهداف التنمية المستدامة في مجالاتها الأربعة: الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وعوامل التمكين. ويخوض بعدها المشتركون رحلة ثرية لتوجيههم ومساعدتهم على تطوير أفكارهم ومرئياتهم.

وتم ترشيح 17 فريقًا للعمل خلال الفترة القادمة مع قادة من الموجهين والخبراء لتطوير حلولهم ومنجزاتهم، وصولاً للمرحلة النهائية التي ستقام منتصف شهر أكتوبر القادم، وسيتم فيها التقييم النهائي من قِبل لجنة التحكيم، واختيار المشاريع الفائزة التي نجحت في إحداث تأثير إيجابي للحصول على فرص تدريب تعاوني مع الجهات الشريكة.

هذا، ويعمل برنامج "مسك لتنمية رأس المال البشري" على تهيئة الشباب والشابات المشاركين، وتزويدهم بالمهارة والخبرة اللازمة للتعامل مع التحديات التنموية المختلفة عبر دورات تدريبية متنوعة، يقدمها مختصون من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبرنامج الأمم المتحدة، وخبراء من شركة بين آند كومباني، وهي واحدة من أفضل شركات الاستشارات الإدارية في العالم.

الجدير بالذكر أن برنامج "زمالة مسك" يعمل منذ انطلاقه عام 2017م على اكتشاف وتطوير وصناعة شبكة من الشباب السعودي؛ ليتمكنوا من التنافس عالميًّا، واستشعار هويتهم، وإحداث تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي للمملكة العربية السعودية.